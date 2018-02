LOCAL: Aleşi locali botoşăneni nemulţumiţi de activitatea Zonei Metropolitane

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După retragerea comunelor Răchiţi şi Mihai Eminescu din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoşani şi unii consilieri municipali au rezerve în privinţa eficienţei activităţii acestei structuri asociative. La dezbaterea publică a proiectului de buget local, consilierul liberal Maricel Maxim a întrebat dacă municipalitatea va mai susţine financiar Zona Metropolitană. „Întrebarea mea vine în contextul în care nu se întâmplă nimic acolo”, a spus alesul local. Şi consilierul liberal Daniel Botezatu a arătat că la dezbatere trebuia să fie prezent şi Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane, ca să explice cum „se cheltuie banii asiguraţi de municipalitate”.

Mirela Ghiorghiţă, director economic în cadrul Primăriei, a explicat că municipalitatea trebuie să aloce anual 418.000 de lei, însă în 2017 primăria a plătit 250.000 de lei. „Le secţiunea de funcţionare sunt prinşi bani pentru Zona Metropolitană, exact cât le-am dat şi anul trecut. Anul trecut le-am dat 250.000 de lei, am prins aceeaşi sumă şi anul acesta. Consider că zona Metropolitană, ca entitate, este bună, trebuie să existe şi ne va fi folositoare în a dezvolta proiecte ulterioare pentru municipiul nostru. Dacă pleacă unul sau altul de lângă noi, asociaţia este făcută pentru a ajuta în primul rând municipiul Botoşani şi poate fi eligibilă pe celălalt exerciţiu financiar, deci după 2020, pentru că în acest exerciţiu financiar nu s-au depus proiecte. Ne este folositoare. Sunt unul din cei care am susţinut înfiinţarea Zonei Metropolitane. Aşteptăm de la dumnealor demersuri pentru ceea ce le-am aprobat noi, acea şosea de centură. Eu nu sunt omul momentului. Structura este făcută cu un scop, să dezvolte proiecte. Noi am înfiinţat-o, ar fi culmea să plecăm noi”, a declarat primarul Cătălin Flutur.