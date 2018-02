LOCAL: Asistaţi social debranşaţi de la reţeaua de apă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mai multe case din oraşul Ştefăneşti au fost debranşate în această dimineaţă de la reţeaua de apă, proprietarii acestora acumulând peste 20 de facturi restante. Majoritatea dintre ei sunt asistaţi social sau trăiesc din alocaţiile copiilor." Nu ştiu ce voi face fără apă dar pur şi simplu nu am de unde să plătesc. Am şase copii, iar patru dintre ei sunt la şcoală. Am o fată care locuieşte în oraş şi poate mă va ajuta ea." a spus unul dintre datornici. Reprezentanţii Nova Apaserv spun că au trimis somaţii de plată dar nici aşa oamenii nu au plătit, ajungându-se în acest fel la sistarea apei potabile.