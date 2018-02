LOCAL: Record de dascăli străini la Şcoala nr. 10 din Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O adevărată demonstraţie de măiestrie în domeniul proiectelor ce presupun parteneriate didactice internaţionale are loc în aceste zile la Școala Gimnazială Nr. 10. Profesori şi directori din nu mai puţin de 11 ţări sunt la Botoşani într-un proiect axat pe dezvoltarea utilizării şi a predării artelor în curriculum, cu accent pe îmbunătăţirea domeniilor artistice neglijate şi deschiderea acestora către noi parteneri.

Cadrele didactice venite din Bulgaria, Estonia, Polonia, Regatul Unit, Spania, Italia, Suedia, Franţa, Grecia, Lituania şi Turcia participă în săptămâna 12-17 februarie la activități de formare, predare, învăţare în cele două şcoli partenere botoşănene: şcolile gimnaziale numerele 10 şi 13. Marţi 13 februarie, oaspeţii au asistat la ore şi s-au întâlnit cu părinţi şi cadre didactice cunoscând astfel diverse aspecte ale sistemului de învăţământ românesc. Nici musafirii nu au stat deoparte pentru că s-au deschis „cutiile culturale” conţinând obiecte reprezentative sau tradiţionale ale ţărilor de origine.

Vor urma activităţi demonstrative precum ateliere de literatură cu poezii din ţările musafirilor, recitare de poezii eminesciene în limba engleză, carnaval al personajelor literare, teatru, prezentări artistice ale unor poezii scrise de Mihai Eminescu, şezători, dansuri şi cântece tradiţionale din zona Botoşanilor. Delegaţiile celor 11 ţări participante vor vizita vineri Primăria municipiului Botoşani.

Proiectul Arts and Traditions (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Settings), din cadrul Programului Erasmus+, se derulează între 2016 şi 2019 cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, administrat de British Council din Regatul Unit.

Produsul final al proiectului va fi „Ghidul practic de utilizare a artelor în curriculum la nivel primar” coordonat de Universitatea Mehmet Akif Ersoy din Burdur, Turcia, o lucrare ce va fi editată în toate limbile partenerilor.