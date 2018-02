NAŢIONAL: PNL şi PMP au atacat la CCR proiectul de lege privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Grupurile parlamentare ale PNL şi PMP au anunţat marţi că au atacat la Curtea Constituţională proiectul de lege privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş, adoptat recent de Senat. "În anul Centenarului credem că trebuie să discutăm despre lucruri care ne unesc, despre lucruri care reprezintă tot ceea ce este solid şi de perspectivă pentru toţi cetăţenii României. Considerăm că minorităţile sunt o bogăţie pentru această ţară, însă atunci când se trece linia roşie trebuie să acţionăm şi considerăm că decizia aberantă a PSD şi a celorlalţi sateliţi de a susţine un demers care nu are nimic în comun cu revendicările unei minorităţi din România trebuie sancţionate. Ăsta este motivul pentru care astăzi am contestat la CCR, împreună cu colegii din PNL, legea privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Considerăm că există suficient temei de neconstituţionalitate în această lege şi credem că ambiţiile Ungariei de a-i umili pe români în anul Centenarului ar trebui reduse, nu încurajate, iar acest troc politic care s-a desfăşurat la cel mai înalt nivel trebuie condamnat", a declarat liderul deputaţilor PMP, Eugen Tomac. Potrivit acestuia, dincolo de obiective politice există interesul naţional cu care nimeni nu trebuie să se joace. Deputatul liberal Florin Roman a subliniat că acest demers comun are loc în contextul în care legea este profund neconstituţională. "Nu trebuie să fi mers prea mult la şcoală - că e maghiară, că e română - să înţelegi că nu poţi trece peste Legea educaţiei naţionale - o lege organică - să înfiinţezi o unitate distinctă printr-o lege separată. Se deschide o cutie a Pandorei extrem de periculoasă, se trece cu buldozerul peste autonomia locală, peste separaţia puterilor în stat şi, practic, discutăm deschis despre un tain pe care majoritatea PSD - ALDE îl plăteşte liderilor UDMR pentru susţinerea unui guvern antieconomic şi antinaţional. În timp ce gaşca antinaţională PSD - ALDE - UDMR lucrează la vedere în Parlamentul României, în Transilvania sunt foarte multe unităţi de învăţământ înfiinţate recent cu finanţare directă de la Budapesta, de la guvernul maghiar, în care copiilor li se oferă condiţii de cazare, o masă caldă, se desfiinţează şcoli româneşti, iar copiii care pleacă de la şcolile româneşti, proveniţi din familii mai modeste, merg la aceste unităţi de învăţământ şi, practic, are loc o maghiarizare a copiilor români provenind din familiile sărace", a susţinut deputatul PNL. El a subliniat că, în anul Centenarului, "în timp ce acest guvern antinaţional PSD - ALDE închide şi comasează 1.000 de şcoli şi clase, se înfiinţează şcoli în limba maghiară". "Nu-i acuz pe liderii UDMR, nu acuz nici Guvernul de la Budapesta, îi acuz în schimb pe cei care sunt în fruntea Guvernului României, a MEN, că nu sunt în stare să aibă grijă de copiii românilor", a adăugat Roman. Deputatul PMP de Mureş Marius Paşcan susţine că "există toate condiţiile ca minoritatea maghiară să îşi desfăşoare activităţile, inclusiv cele legate de educaţie, în foarte bune condiţii la Târgu Mureş". "Nu avem nimic împotriva învăţământului în limbile minorităţilor, nici în limba minorităţii maghiare, cu atât mai mult nu avem nimic împotriva învăţământului confesional, însă în condiţiile actuale ale Legii educaţiei naţionale se pot înfiinţa unităţi de învăţământ. Din păcate, la Târgu Mureş, tot în urma presiunii politice din Consiliul local, făcută de UDMR, s-a înfiinţat ilegal această unitate - Liceul Teologic Romano-Catolic - care a fost declarată prin sentinţă definitivă a instanţei ilegală. (...) Agenda politică a PSD şi UDMR o stabileşte Guvernul de la Budapesta şi, săptămâna trecută, a venit ministrul de externe, a stabilit că înfiinţează împreună cu Liviu Dragnea, Tăriceanu şi Meleşcanu unitatea de învăţământ şi că asumă un memorandum pentru cedarea gazului românesc din Marea Neagră. Iată elemente concrete ale trădării intereselor naţionale, în condiţiile în care nu există un aviz în acest sens din partea Preşedinţiei României, din partea CSAT, nici măcar o consulare a Parlamentului în acest sens", a susţinut Paşcan.