SPORT: Costel Enache: Din păcate nu ne mai putem crea singuri destinul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani crede că doar neşansa a făcut ca elevii săi să piardă la Iaşi şi ajungă pe locul 8 în afara play-off-ului. Enache crede însă că nu este încă totul decis dar recunoaşte că pentru a mai ajunge în play-off FC Botoşani stă la mâna rezultatelor.

„Am avut ceva oportunităţi doar că n-am avut decizia foarte clară la finalizare. Am întârziat şutul în locul unui şut am preferat o pasă, deci sunt lucruri de decizie, de fracţiune de secundă. Am încercat să revenim în joc, am ajuns uşor la poartă, dar din nou n-am găsit o soluţie prin care să marcăm. Deşi ne-am creat multe oportunităţi de-a lungul timpuluiâ, eu îmi amintesc doar ultimele două meciuri din finalul de an. În două meciuri am avut 34 de şuturi spre poartă şi am reuşit doar un gol. Prea puţin într-adevăr. Trebuie să fim mai eficienţi, mai pragmatici, cu oportunităţile sau ocaziile pe care le cream. Da, ca să câştigăm obligatoriu ne trebuie gol. Asta e logic şi suntem cam fortaţi să facem asta. Eram într-o situaţie în care ne puteam crea singuri destinul, ne puteam baza doar pe munca noastră şi nu conta ce se întâmpla în jurul nostru. Din păcate am ajuns în situaţia în care suntem fanii indirecţi ai unora sau a altora”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.