SPORT: Flavius Stoican: Avem şanse mari să ajungem în play-off!

Flavius Stoican, antrenorul principal al CSM Poli Iaşi a declarat după ce elevii săi au câştigat la limită derby-ul cu FC Botoşani că şansele elevilor săi de aajunge în play-off au crescut după victoria din derby-ul Moldovei obţinută cu 1-0.

„Sunt bucuros pentru ce am reuşit până acum. Ştiam jucătorii şi tocmai din acest motiv ne-am impus un obiectiv îndrăzneţ. Avem şanse mari să ajungem în play-off, dar este bine că depindem de noi. Ştiam că o să fie o partidă grea, pe un teren dificil, iar miza a apăsat pe umerii jucătorilor. În prima repriză am încercat să nu greşim, să nu facem cadouri, iar în a doua repriză ştiam că vom găsi o oportunitate de a marca. Andrei Cristea este un jucător incredibil, joacă perfect pentru echipă, marchează, iar eu sunt un antrenor fericit. Jucătorii au lucrat alături de muncitorii de la stadion pentru a acoperi gazonul. Bravo lor, cinste lor! Am fotbalişti care pot intra oricând să joace, să fie titulari”, a declarat Flavius Stoican.