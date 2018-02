« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Gheorghe merge spre casă cu soacră-sa lângă el. Începe o ploaie cu tunete şi fulgere.

La un moment dat trăsneşte în stânga căruţei.

Gheorghe:

- No!

Trăsneşte în dreapta. Gheorghe:

- No!

A treia oară o trăsneşte pe soacră-sa.

Gheorghe:

- No, aşe!