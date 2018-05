Motociclistul

« Alte stiri din categoria Bancul Zilei

Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:

- Cine are motocicletă că a mea?

Mai trec două ore în care el tot se învârtezicând acelaşi lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese, şi îi spune:

- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?

- Nu mă laud. Cine are motocicletă că a mea, că nu ştiu cum s-o opresc!