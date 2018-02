Nova Apaserv încearcă să-şi recupereze datoriile cu debranşări

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mai multe case din oraşul Ştefăneşti au fost debranşate ieri dimineaţă de la reţeaua de apă, în urma unei campanii demarată de Nova Apaserv. Astfel datoriile celor 10 imobile vizate cumulează aproximativ 17.000 lei.

Prima familie la care muncitorii au oprit apa a încercat să-i înduplece pe aceştia. „Va fi greu fără apă, dar nu sunt bani. Această familie are trei copii şi trăieşte doar din alocaţia acestora. Din ce ştiu eu nu mai au alte datorii”, a spus cumnatul femeii, a cărei locuinţă a fost debranşată şi care între timp a încercat să se împrumute de pe la rude.

„Sunt 27 de facturi restante cu o valoare totală de 1.000 de lei. Nu avem ce face, am trimis nenumărate somaţii la această adresă şi nu s-au conformat”, au explicat situaţia cei de la Nova Apaserv.

A doua oprire a fost la o casă din centrul oraşului, proprietarul acesteia având de plată 1.200 de lei, din 25 de facturi restante. „Eu am şase copii, din care patru sunt la şcoală. Trăiesc din ajutor social, am o fată care lucrează în Botoşani şi care sper să mă ajute. Să rămân în timpul iernii fără apă nu e plăcut, dar nu am ce face”, a spus bărbatul.

În schimb, o femeie care avea aproximativ 1.000 lei a evitat în ultimul moment să fie debranşată de la reţeaua de apă. Aceasta a achitat suma de 600 de lei şi a promis că la începutul lunii martie va plăti restul banilor. „Am un copil cu handicap şi nu îmi ajung banii. M-am împrumutat cu bani să pot da măcar atât. Părinţii sunt bolnavi şi ei, am avut înmormântare în familie, plus că lemnele au costat foarte mult. De asta am ajuns în această situaţie”, a spus femeia, care trăieşte din banii primiţi pentru îngrijirea copilului cu handicap.

Toţi cei debranşaţi de la reţea vor trebui să plătească cheltuielile operaţiunii, care sunt de 200 lei. Societatea Nova Apaserv are de recuperat de la locuitorii caselor din oraşul Ştefăneşti, aproximativ 35.000 lei. „În apartamente nu avem cum să intrăm, pentru că nu ne lasă oamenii, dar acolo vom merge pe procese în instanţă şi eventual executare silită, dacă oamenii nu vor plăti de bună voie”, au spus reprezentanţii instituţiei.