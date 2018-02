Sute de botoşăneni ajung prea târziu la spital

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mulţi dintre pacienţii care se prezintă la Spitalul Judeţean vin mult prea târziu ca să ceară ajutor, când afecţiunile de care suferă sunt deja într-un stadiu avansat, iar unii nici nu mai apucă să fie văzuţi de specialişti.

Potrivit medicului chirurg Cristian Vicol, şeful Blocului Operator de la Spitalul „Mavromati” 80% dintre pacienţii care ajung pe Secţia de chirurgie generală sunt cazuri venite prin Unitatea de Primire Urgenţe, cu alte cuvinte cazuri grave, de cele mai multe ori aduse cu echipaje de la Ambulanţă. „Sunt pacienţi care se prezintă târziu la spital. Am avut caz care a murit în UPU, am avut caz care a murit în lift, urcaţi pe Reanimare, am avut caz care a murit în Reanimare, sau am avut caz care a murit pe masa de operaţie. Nu a mai apucat să intre în anestezie”, a spus medicul chirurg.

3.000 de operaţii au fost făcute anul trecut la Spitalul Judeţean, pe toate specializările chirurgicale. Tot în 2017 au fost înregistrate 924 de decese pe toate secţiile. „Se internează mulţi pacienţi cu afecţiuni grave medicale, care, asociate cu alte afecţiuni cronice, duc spre deces”, a menţionat medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean.