Asistenţi sociali propuşi pentru o gală a excelenţei

Asistentul social al Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean este nominalizat pentru al treilea an consecutiv la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială. Ocupant al acestui post de 12 ani, şi practic primul asistent social al Spitalului Judeţean, Raluca Sorlescu a reuşit să le demonstreze tuturor că a-i ajuta pe cei mai săraci dintre bolnavi pentru a începe o nouă viaţă sau pentru a muri cu demnitate este o meserie pe care trebuie să o practici cu profesionalism. Şi drept dovadă că a reuşit să facă acest lucru este faptul că este nominalizată din nou la categoria „Asistent social din domeniul sănătate”, acesta fiind cel mai mare eveniment din domeniul asistenţei sociale.

„Mă bucur şi sunt mândră că am fost nominalizată din nou. Am parte de ajutorul unui colectiv extraordinar la Urgenţe, alături de care nu am avut niciun caz nerezolvat”, a spus Raluca Sorlescu.

Asistentul social botoşănean poate fi votat până pe 26 februarie, la adresa http://poll.cnasr.ro/poll/4, în fiecare zi putându-se vota o dată. Cei care vor aduna cele mai multe voturi vor intra în atenţia unui juriu care va stabili premianţii acestei ediţii, jurizare ce va avea loc între 27 februarie şi 12 martie.

Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială este singurul eveniment naţional ce recompensează performanţa celor care lucrează în acest domeniu sau contribuie la dezvoltarea lui. Evenimentul se va desfăşura pe 20 martie 2018, la Ateneul Român.

În acest an Botoşaniul are mai multe nominalizări, în total fiind vorba de alţi cinci asistenţi sociali pe diverse categorii. Astfel, în domeniul protecţiei copilului este nominalizată Topală Camelia, în cel al persoanelor cu dizabilităţi Asiminicesei Elena, pentru al doilea an, iar în domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate sunt nominalizaţi trei asistenţi sociali, Bălăucă Gabriela, Maxim Andreea şi Piloş Liviu Constantin.