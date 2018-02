Tânăr rănit din cauza telefonului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Telefonul mobil poate dăuna grav sănătăţii. Asta a demonstrat un tânăr din localitatea Corni, care se îndrepta spre casă de la muncă. R.V., în vârstă de 24 de ani, mergea cu privirea aţintită în ecranul telefonului şi la un moment dat a simţit cum piciorul calcă în gol şi s-a prăbuşit de la aproape doi metri înălţime. Cu telefonul în mână, tânărul nu a reuşit să îşi mai atenueze căderea, astfel că a aterizat cum nu se putea mai rău, lovindu-se cu capul de dalele de ciment din şanţul de scurgere a apei.

„Nu am balustradă la podeţul din faţa curţii şi eram atent la telefon. Am călcat greşit şi am căzut în gol. Sunt şanţuri adânci, după ce a fost reabilitat drumul”, a povestit tânărul cadrelor medicale. Acesta a spus că a sperat că nu va fi nevoie de prezentare la spital, astfel că a ajuns la Urgenţe la trei zile după incident, când a început să se simtă tot mai rău.

Cadrele medicale l-au spus pe acesta la un set complet de investigaţii imagistice, rezultatele fiind bune pentru tânăr. „Pacientul acuza dureri puternice de cap, stări de ameţeală şi greaţă. Prezenta o contuzie craniană, însă era stabil din punct de vedere hemodinamic”, a precizat un asistent din cadrul UPU-SMURD.