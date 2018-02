Ţurcanu mai scoate un judecător la pensie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Situaţie fără precedent în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), Florin Ţurcanu, trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi spălare de bani, după ce şi al doilea judecător desemnat să judece cauza a cerut pensionarea. Iniţial, dosarul fusese repartizat lui Aurel Dicu, care i-a audiat pe martorii din lucrări, după care s-a pensionat în primăvara lui 2017. Astfel, dosarul a fost repartizat din nou aleatoriu şi a ajuns la judecătoarea Dorica Ţurcanu, care a decis să reia procesul de la zero. A urmat un nou val de reaudieri, dar la începutul acestui an magistratul a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii o cerere privind pensionarea. Solicitarea ar urma să fie analizată în plenul CSM în cadrul şedinţei de astăzi, 26 februarie. Astfel, dacă cererea va fi aprobată, CSM va înainta dosarul preşedintelui Klaus Iohannis pentru promulgarea legii privind revocarea din funcţia de magistrat a Doricăi Ţurcanu, acest ultim pas fiind de fapt o formalitate administrativă.

Situaţia este cu totul ingrată pentru că, într-o astfel de ipoteză, Tribunalul Botoşani va trebui să repartizeze dosarul unui al treilea complet de judecată, care ar putea cere o nouă readministrare a probelor, adică rejudecarea procesului.

De anul trecut, de la pensionarea lui Aurel Dicu, mai mulţi magistraţi botoşăneni au decis să se pensioneze. Printre cei care au părăsit sistemul ca urmare a pensionării a fost şi judecătoarea Lilioara Toporăscu, cea care a judecat în Camera Preliminară dosarul în care primarul municipiului Botoşani, Cătălin Mugurel Flutur a fost trimis în judecată pentru un presupus abuz în serviciu, în boxa acuzaţilor fiind trimişi şi alţi patru angajaţi ai Primăriei Botoşani. „Repartizarea aleatorie a dosarelor se face pe calculator, iar calculatorul nu are de unde să ştie când se pensionează magistratul”, spune la începutul acestui an avocatul Cristian Popovici.

Cert este că în şedinţa CSM de astăzi ar urma să fie analizate alte două cereri de pensionare din partea altor unor magistraţi botoşăneni, respectiv Luminiţa Florica Lăzăruc de la Tribunalul Botoşani şi Carmen Elena Abdulbaki de la Judecătoria Dorohoi.

Într-o conferinţă de presă de la începutul acestui an, preşedintele Tribunalului Botoşani, Anitta Maria Manole spunea că această perioadă din activitatea instituţiei coincide cu „un schimb de generaţii”, magistraţii cu vechime fiind înlocuiţi de magistraţi tineri absolvenţi ai Institutului Naţional de Magistratură, însă îşi exprima convingerea că soluţia din „dosarul Ţurcanu” ar putea veni într-un timp rezonabil.

Florin Ţurcanu este sub control judiciar

Fostul preşedinte CJ, Florin Ţurcanu, a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2016, după ce în perioada 2013-2014 i-ar fi solicitat omului de afaceri Marcel Bîrsan, care administra societatea Cornell’s Floor SRL, să-i construiască o casă la marginea municipiului Botoşani, pe numele socrului său, promiţându-i că va interveni pe lângă angajaţii CJ şi o serie de primari pentru ca acesta să câştige o serie de licitaţii. Casa ar fi fost ridicată prin intermediul unei firme paravan, Marcel Bîrsan oferindu-i fostului preşedinte CJ şi o serie de bani pentru ca acesta să „plătească” facturile fictive emise. Afacerea a ieşit la iveală la finele lui 2015, când procurorii DNA au organizat mai multe percheziţii şi au găsit o agendă în care Marcel Bîrsan îşi notase sumele de bani cheltuite şi materialele utilizate. Arestat preventiv, Florin Ţurcanu a fost plasat ulterior în arest la domiciliu, fiind în prezent sub control judiciar. În dosar a fost inculpat şi socrul fostului preşedinte CJ, Aristomel Anuşcă, acesta fiind bănuit de complicitate.