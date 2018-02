Păşunile botoşănene printre cele mai ieftine din ţară

« Alte stiri din categoria Actualitate

Preţurile pentru păşunile din mai multe judeţe au fost publicate pe o pagină de socializare a unui un grup dedicat ciobanilor. Fermierii spun că banii achitaţi pe hectar sunt mai mulţi de la an la an, întrucât păşunea este căutată permanent de crescători şi, în plus, este şi „purtătoare” de subvenţie de la APIA.

În „Grupul Ciobanilor Adevăraţi”, unul dintre administratori a lansat o bursă a taxelor de concesiune pentru păşuni. Sumele sunt orientative, dar pot reprezenta un punct de plecare pentru crescătorii de animale care intenţionează să concesioneze astfel de suprafeţe sau să renegocieze contractul. Astfel, fermierul Ioan Suciu a întrebat cât plătesc pe an pe hectarul de păşune membrii grupului, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Din Botoşani a răspuns Ioan Viorel Rimniceanu, care a indicat o taxă pe păşune de 200 lei/ha. Conform bursei realizate ad-hoc, botoşănenii plătesc mai puţin decât braşovenii (215-400 lei/ha ), bihorenii (450 lei/ha), decât ciobanii din Curtea de Argeş (700 lei/ha, plus impozit), Sibiu (600-800 lei/ha), Mureş (750lei/ha), sau Cluj (450 lei/ha). Dar dau o concesiune mai mare decât cea din Galaţi (70 lei/ha chiria, plus 30 de lei/ha impozitul pe hectar) şi Vaslui (115 lei/ha plus impozit 19 lei/ha). În mod surprinzător, ciobanii din Botoşani plătesc cam cât sucevenii, a căror taxă de concesiune pentru păşunat este tot în jurul sumei de 200 de lei/ha.

Ciobanii trebuie să ştie că fermierii activi persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol sau deţinători legali de animale pot beneficia subvenţii de păşune sau pajişte.

În cazul contractelor cu primăriile, acestea sunt obligate să scoată la licitaţie terenurile disponibile, iar contractele se pot încheia conform celor mai noi modificări legislative şi pe minim cinci ani, faţă de minim 10 ani cum era prevăzut anterior.