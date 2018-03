Salariile de la apă dau în clocot

« Alte stiri din categoria Actualitate

Angajaţii Nova Apaserv vor primi tichete de masă doar până în luna mai a acestui an. Prezent în şedinţa de dialog social de miercuri de la Prefectură, unul dintre liderii de sindicat de la operatorul de apă s-a plâns de situaţia grea a muncitorilor. „La apă este un foc mocnit. În bugetul de anul acesta nu este nici măcar o creştere salarială, iar tichetele de masă sunt prinse doar până în luna mai inclusiv. Nu întrevedem nici o rezolvare, noi suntem la limita de personal la secţia exploatare. La salariile care se dau acum la Nova Apaserv e a treia sau a patra încercare de a angaja inginer automatist şi nu vine nimeni. 280 de salariaţi ai societăţii câştigă 1.900 lei brut, inclusiv ingineri, iar restul sunt în apropiere, cu o sută, două sute de lei diferenţă”, a spus Dan Fegher, unul dintre liderii de sindicat.

De altfel, în această perioadă se poartă negocieri între sindicate şi conducerea Nova Apaserv, referitor la o majorare salarială de până la 10%. „În momentul încheierii contractului colectiv de muncă în luna decembrie au promis cei din conducere că până la 31 martie, prin act adiţional, se vor face măriri salariale. Referitor la bonurile de masă, acestea sunt trecute expres în contractul colectiv de muncă, iar acordarea se face pe perioadă nedeterminată. Este problema conducerii, pe care trebuie să o rezolve”, a spus şi Cristian Sadovei, un alt lider de sindicat al salariaţilor de la Nova Apaserv.

Angajaţi plătiţi în funcţie de apa de ploaie

Albert Tănasă, directorul Nova Apaserv, recunoaşte faptul că sunt probleme în acest sens, iar soluţiile sunt puţine şi dă vina, ca de obicei, pe legislaţie. „Ordonanţa 26, cea referitoare la productivitatea muncii, nu ne dă voie să facem nici un fel de majorare. Bugetul de venituri şi cheltuieli se construieşte pe nişte indicatori clari, producţia Nova Apaserv, care este estimată a fi mai mică pe 2018 decât pe 2017 şi de la apa meteo, care este mai mică în 2017 cu un procent de 27% decât în 2016. Asta însemna pentru mine, ca operator, producţie. Am avut trei comune din Iaşi la care noi furnizam servicii de apă şi canalizare, le-am pierdut şi pe alea, le-a luat Iaşiul. Am pierdut şi de acolo 200.000 metri cubi de apă. Eu nu pot să încarc fondul de salarii atâta timp cât şi producţia şi fondul de afaceri sunt mai mici decât în 2017”, a spus directorul Nova Apaserv.

Referitor la bonurile de masă, acesta a precizat că în acest moment bugetul îi permite acordarea acestora doar până în luna mai. „Dacă nu vor apărea alte elemente noi, cum ar fi o nouă ajustare a preţului la apă, nu am ce să fac şi trebuie să mă încadrez în buget”, a concluzionat Albert Tănasă.

Şeful CJ cere o nouă organigramă

Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean, instituţie în a cărei subordonare se află Nova Apaserv, vrea o nouă organigramă. „Eu am spus-o mereu, să se facă o organigramă mai suplă, şase directori la o societate cu asemenea probleme este prea mult. Pe de altă parte ar trebui rezolvată problema furtului de apă, iar încasările nu sunt la nivelul la care ar trebui”, spune preşedintele CJ.

Bonurile de masă, în valoare de 10 lei, au fost obţinute cu greu de muncitorii Nova Apaserv, în urmă cu doar trei luni, după ce aceştia au ameninţat de mai multe ori cu sistarea apei în întreg judeţul. „Am colegi cu 20 de ani vechime şi pleacă acasă cu 1.300 de lei lunar. În această situaţie nu se mai poate continua”, spuneau oamenii nemulţumiţi la începutul lunii noiembrie.

Directorii au găsit lege să-şi majoreze lefurile

Dacă atunci când vine vorba de muncitori, care stau la avarii indiferent dacă afară este ger sau caniculă, legislaţia este de vină sau nu sunt bani, de la 1 ianuarie cei şase directori au lefurile mărite cu 20%. Astfel, după majorare, directorul general Albert Tănasă are 19.200 de lei, directorul executiv Cristina Panait are 12.600 de lei, directorul economic Daniela Jîtăraşu are 12.600 lei, directorul comercial, dar şi cel tehnic, Cristian Romanovschi respectiv Cătălin Fetcu au 10.400 lei, iar directorul operaţional Ady Petruşcă are 11.400 lei.

Întrebat despre lefurile directorilor, dacă acestea cuprind şi cota variabilă sau nu, Dan Deleanu, preşedintele Consiliului de Administraţie al operatorului de apă, nu a dorit să comenteze. „Faceţi o cerere scrisă şi vă vom da detalii despre salariile directorilor, dacă au sau nu inclusă cota variabilă”, a spus acesta.