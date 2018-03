Demersuri pentru semnarea unor proiecte prin PNDL

« Alte stiri din categoria Actualitate

Primarul Cătălin Flutur va merge peste câteva zile la Bucureşti pentru a semna încă trei contracte incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). După ce anul trecut a fost semnat contractul pentru dotarea laboratoarelor de fizică de la Colegiul „Mihai Eminescu”, edilul va semna documentele ce vizează fonduri pentru lucrări de modernizare în vederea autorizării ISU la şcolile 12, 17 şi „Ştefan cel Mare”.

„După ce am semnat contractul cu Colegiul Mihai Eminescu deja am intrat pe toate operaţiunile pe care trebuie să le facem privind achiziţiile publice. Acum vom mai avea trei contracte. Ştiu că e de interes semnarea contractului pentru reabilitarea şi refacerea Drumului Tătarilor, pe care îl consider perla coroanei”, a precizat Cătălin Flutur.

Pentru Şcoala 17 finanţarea obţinută de la Ministerul Dezvoltării este de 51.000 de lei, în timp ce fondurile pentru şcolile „Ştefan cel Mare” şi 12 sunt de 327.000 de lei, respectiv 52.000 de lei.

În total, municipalitatea a fost inclusă în PNDL cu 24 de investiţii, cele mai multe fiind pentru lucrări în unităţi de învăţământ.