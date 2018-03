Salarii dublate în medicina şcolară

« Alte stiri din categoria Actualitate

Elanul guvernării social democrate de a tot majora lefurile pentru unele categorii de bugetari generează situaţii de neînţeles. Printre cei care au salarii de invidiat se numără şi medicii şi asistentele din dispensarele medicale şcolare.

Astfel, personalul din aceste dispensare beneficiază de salarii majorate începând cu 1 martie 2018. „Activitatea colegilor din medicina şcolară nu se compară cu cea de la Unitatea de Primiri Urgenţe şi din spital. Nu se poate spune că operează pe creier, sau fac transplant de ficat, şi cu toate acestea au salarii foarte mari. Nu se poate să iei salariu de zeci de milioane de lei pentru că îi verifici pe copii dacă au roşu în gât sau scabie. Oricum, copiii care au probleme de sănătate sunt trimişi tot la spital”, a declarat, sub rezerva anonimatului, un angajat din sistemul sanitar botoşănean. Potrivit acestuia, nu trebuie uitat faptul că în sistemul de învăţământ există şi vacanţe.

În municipiul Botoşani sunt zece dispensare şcolare şi un cabinet stomatologic, iar la grădiniţele cu program prelungit sunt angajaţi asistenţi medicali. În total, în medicina şcolară sunt 56 de angajaţi, dintre care nouă medici, 46 de asistenţi medicali şi o soră medicală. Din această lună, salariile acestora se prezintă după cum urmează: un medic primar, gradaţia III, are un salariu de bază brut de 14.520 de lei, la care se adaugă un spor de 15%, ajungând la un venit brut de 16.698 de lei. Un medic specialist are un salariu de bază de 12.083 lei şi ajunge la 13.895 de lei cu sporul de 15%, în timp ce un medic are salariul de bază de 7.622 de lei (8.765 de lei cu spor). Salariul unui asistent medical, grad principal şi gradaţia V, este de 4.859 de lei (5.451 de lei cu spor). Un asistent medical cu gradaţia III are leafa de bază 4.564 lei (5.249 lei cu spor), iar sora medicală 2.786 lei (3.218 lei cu tot cu spor).

Practic, de la 1 martie salariile medicilor au fost dublate, iar cele ale asistenţilor au fost majorate cu aproximativ 70%.

Primarul Cătălin Flutur a semnat în aceste zile documentele cu noile lefuri din medicina şcolară. „Noi suntem ordonatori principali de credite, însă fondurile pentru salarii vin de la Ministerul Sănătăţii. De fiecare dată când se schimbă salariile, semnăm statele de funcţii şi statele de plată. Salariile sunt conform legii, ca la nivelul întregului sistem. Noi aplicăm legislaţia naţională”, a spus edilul.

Cătălin Flutur nu a dorit să facă aprecieri în privinţa cuantumului salariilor din medicina şcolară. „Cred sincer că orice persoană din România trebuie salarizată după nivelul şi importanţa muncii respective. Dacă Guvernul hotărăşte că o activitate este mai importantă decât alta, atunci astea sunt salariile”, a concluzionat edilul.