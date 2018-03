Oficial păcălit că este membru PSD

« Alte stiri din categoria Actualitate

Situaţie demnă de Cascadorii Râsului în relaţia Cezar Nicuţă, director adjunct al Urban Serv, şi PSD Botoşani. Acesta credea că este membru PSD de doi ani şi aflase că i se pregăteşte excluderea din partid, însă pe 23 februarie 2018, Biroul Politic Municipal al PSD a respins de fapt cererea sa de primire în partid.

Cezar Nicuţă a depus cererea în aprilie 2016, în prezenţa lui Costică Macaleţi, a senatorului Doina Federovici şi profesorului Alexandru Cazaciuc. De atunci s-a implicat în multe acţiuni, inclusiv în campania electorală pentru alegerile parţiale de la Nicşeni.

„Am considerat că sunt membru PSD, am plătit cotizaţia, chiar dacă nu lunar. Din câte am înţeles, anumite personaje din partid au fost deranjate de faptul că eu am formulat o plângere penală vizavi de neregulile descoperite la biroul de achiziţii din Urban Serv. Mi s-a spus că trebuia să prezint la partid neregulile depistate în societate”, a afirmat Cezar Nicuţă.

Acesta nu crede că alte persoane care au dorit să intre în partid au fost puse în discuţia structurii de conducere.

„Culmea este că unii dintre actualii membri ai Biroului Permanent au venit în partid şi a doua zi au devenit viceprimari. Unii dintre cei care au ridicat mâna acolo nu s-au remarcat decât cu partidul, ori eu până să ajung la Urban Serv am lucrat 18 ani ca jurist”, a spus Cezar Nicuţă.

El nu a dorit să spună care este suma plătită drept cotizaţie şi nici dacă va face demersuri pentru recuperarea banilor. Mai mult, s-a obişnuit cu ideea că nu este dorit în PSD.

„Eu nu sunt Vodă Lăpuşneanu, să spun «dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Nu este nicio problemă, dar să vii după doi ani şi să spui «nu te primesc în partid», întreb şi eu unde a stat adeziunea mea în această perioadă? Când eram în campanie electorală, nu şi-a amintit nimeni că nu sunt membru PSD? Sau atunci eram bun”, a mai arătat Cezar Nicuţă.

Directorul adjunct al Urban Serv susţine că nu a fost primit în partid pentru că nu este „un soldat disciplinat şi omul care să bată din palme şi să plece capul”. „Se pare că la acest partid, în momentul când deschizi gura mai mult decât trebuie, s-ar părea că deranjează. Am constat că sunt promovaţi doar cei care sunt obedienţi faţă de şefi”, a concluzionat Cezar Nicuţă.

Deşi nu a fost primit în PSD, Cezar Nicuţă nu are emoţii în privinţa funcţiilor deţinute în Urban Serv, arătând că a intrat în Consiliul de Administraţie în urma unui concurs şi a obţinut funcţia de preşedinte al CA şi director adjunct în urma voturilor membrilor acestei structuri.