Patroni sufocaţi de abuzurile statului

Să respecţi legea în România nu înseamnă întotdeauna să fii tratat corect. Ba mai mult, rişti să devii bătaia de joc a instituţiilor publice ale statului. Au păţit-o reprezentanţii societăţii Regan Trans SRL, care încearcă de aproape un an să recupereze sute de mii de lei de la unele primării pentru ridicarea gunoiului. Deşi deţin titluri executorii pentru recuperarea sumelor, cei de la Fisc refuză să pună poprire pe conturile primăriilor. În schimb, societatea s-a trezit anul trecut cu conturile blocate din cauza neachitării unor obligaţii fiscale, evident din cauza neîncasării sumelor cu pricina.

„Este strigător la cer. Vom depune plângeri penale împotriva tuturor celor care refuză să respecte şi să aplice legea”, spun reprezentanţii firmei.

Primării acţionate în judecată

Problemele au început să apară în primăvara lui 2010, când Regan Trans a semnat mai multe contracte cu primăriile pentru colectarea gunoiului, printre care şi cu Primăria Durneşti. Doar că ulterior autorităţile locale au refuzat să mai plătească pentru serviciile prestate, iar firma a trebuit să-i acţioneze în judecată pe răi platnici pentru a primi sumele cuvenite. Aşa s-a întâmplat şi în cazul Primăriei Durneşti, care nu a mai achitat facturile emise în perioada martie 2013-septembrie 2014. A urmat procesul, iar la final Primăria a fost obligată de instanţă să achite suma de 275.993,70 de lei, sentinţa fiind definitivă.

Firma a apelat la serviciile unui executor judecătoresc, care a somat instituţia să achite creanţa, însă primăria a plătit doar 62.224,60 de lei. A urmat o nouă somaţie, după care executorul a cerut Trezoreriei poprirea conturilor, toate sumele disponibile urmând să ajungă în contul Regan Trans. Erau deja patru ani de la neplata primelor facturi, dar, surprinzător, şi cei de la Trezorerie au refuzat să pună în aplicare sentinţa pe motiv că, potrivit unei ordonanţe de Guvern din 2002, autorităţile au la dispoziţie un termen de şase luni să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată.

Cei de la firmă au înghiţit în sec, dar unde-i lege nu-i tocmeală. Însă după cele şase luni, Regan Trans a cerut din nou Trezoreriei aplicarea popririi pe conturi, dar tot fără rezultat, cei de la Fisc susţinând că „nu-i lasă cei de sus”.

Executarea silită ar aduce falimentul

În schimb, primarul comunei Durneşti, Vasile Sasu, susţine că el a fost corect. „În aprilie 2017, când am plătit cei peste 60.000 de lei, noi am achitat toate facturile. Restul, adică cei peste 200.000 de lei, reprezintă penalităţi care nu ştim cum au fost calculate. Ei s-au folosit de un articol din contract, însă am contestat executarea şi am cerut efectuarea unei expertize. Este drept că sentinţa este definitivă, dar în timpul procesului noi am fost reprezentaţi de o casă de avocatură care nici măcar nu ne-a anunţat că am pierdut procesul”, a spus primarul Sasu, care susţine că, în situaţia în care primăria va fi executată silit, acest lucru ar echivala cu falimentul.

În plus, de la data deschiderii executării silite şi până în prezent s-au adunat alte penalităţi, obligaţiile financiare depăşind 210.000 de lei. Contestaţia în instanţă mai are însă o explicaţie. Astfel, la viitorul control al Curţii de Conturi, toate penalităţile generate de neplată vor fi imputate celor direct responsabili, iar printre cei care ar trebui să suporte totul din buzunarul propriu ar putea fi chiar primarul.

Firmă în impas din cauza datoriilor

De partea cealaltă, avocatul care reprezintă societatea Regan Trans spune că firma se află în impas financiar şi întâmpină dificultăţi din cauza întârzierii plăţii serviciilor efectuate, fiind în imposibilitatea de a achita salariile angajaţilor săi şi de a achita facturile către partenerii de afaceri. „Cei din primărie încearcă să transforme sentinţa civilă într-un act cu caracter incert şi imprevizibil, care rămâne fără efecte juridice”, a invocat avocatul Magda Andronache în ultima întâmpinare depusă la instanţă. În plus, susţinea aceasta, cei de la Trezorerie nu se pot subroga unui judecător şi nici nu pot ignora o sentinţă definitivă.

Nici măcar lipsa disponibilităţilor în cont nu împiedică înfiinţarea popririi.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât societatea Regan Trans întâmpină acelaşi probleme şi cu Primăria Dângeni, de la care trebuie să încaseze, tot potrivit unei sentinţe judecătoreşti, suma de 85.000 de lei pentru alte servicii prestate şi neachitate. Şi în acest caz s-a ajuns la executare silită, însă reprezentanţii Trezoreriei au refuzat instituirea popririi pe conturile primăriei din cauza aceluiaşi termen de şase luni pe care îl au la dispoziţie autorităţile locale pentru plata unor creanţe.

„Ce deranjează cel mai mult este că toţi primarii invocă faptul că nu au bani, dar salariile angajaţilor proprii au fost majorate de anul trecut. În plus, ei plătesc noul operator de salubritate, semn că totuşi există fonduri în bugetele primăriilor pentru aceste activităţi”, au adăugat reprezentanţii Regan Trans.