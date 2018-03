Primarul de Pomârla a fost oficial exclus din PSD

« Alte stiri din categoria Actualitate

Exclus din PSD pe 7 octombrie 2017, Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla, a primit prin poştă înştiinţarea oficială în acest sens în urmă cu trei zile. Din documentele primite rezultă că, la nivel central, Comitetul Executiv Naţional a avizat hotărârea luată de organizaţia judeţeană pe 21 ianuarie 2018, iar PSD Botoşani a trimis-o primarului pe 27 februarie.

Documentele nu conţin motivele excluderii din partid, ci doar trimiteri la unele articole din statului PSD-ului.

Dumitru Chelaru se va consulta cu un avocat pentru a vedea dacă se va adresa instanţei. „Se pare că au făcut statutul în aşa fel încât să nu ai nici o şansă de a te apăra. Am înţeles de la alţi colegi din ţară că o acţiune în instanţă e pierdere de timp şi de bani. Pe mine nu m-a interesat statutul decât în privinţa lucrurilor serioase, nici nu l-am studiat în amănunt”, a spus Dumitru Chelaru.

Acestuia i se pare de neînţeles cum organizaţia de bază, cea de la nivelul comunei pe care o conduce, cu care a avut rezultate foarte bune în alegeri nu a avut niciun cuvânt de spus în demersul liderilor PSD de a-l exclude. „Eşti la mâna unei găşti de oportunişti, care printr-o conjunctură, la îndemnul şefului suprem, te execută. La această dată, îşi permit luxul să-i dea afară pe cei care-i deranjează pe oportunişti. Să-i văd dacă în preajma alegerilor îşi vor mai permite să excludă oameni din partid”, a precizat Dumitru Chelaru.

Edilul a fost exclus din partid pentru că a formulat unele critici, declarându-se nemulţumit şi de faptul că PSD Botoşani nu a obţinut nici un post de ministru, sau secretar de stat. Totodată, liderii PSD s-au supărat când au fost întrebaţi dacă pot fi promovaţi şi oamenii bine pregătiţi, sau doar lipitorii de afişe.

Dumitru Chelaru este decis să nu lovească în partid şi să-şi continue proiectele obţinute în cadrul programelor naţionale. „Voi activa ca independent. Inclusiv la europarlamentare voi vota PSD-ul pentru că aş fi ipocrit să o sucesc pentru că m-am certat cu câteva persoane. Aş fi ipocrit să nu spun că nu apreciez lucrurile bune, însă voi semnala în continuare ce este greşit, iar pe oportunişti o să-i taxez şi să o să fac din ei albie de porci. Nu mă interesează, să vină la luptă, să mă înfrunte cu argumente, dar nu o să-i iert sub nici o formă pe oportunişti. Am respectat partidul, am respectat echipa şi am scos primul loc pe judeţ la deputaţi şi al doilea loc la senat”, a concluzionat Dumitru Chelaru.