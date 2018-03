Copii pregătiţi de biserică pentru examenele vieţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Parohia Vorona Mare este unul dintre cei cinci câştigători ai proiectului naţional „Brutăria de fapte bune”, derulat de BCR. În acest concurs s-au înscris 25 de proiecte, pentru cele cinci proiecte câştigătoare fiind oferiţi câte 3.000 de euro. Parohia Vorona Mare s-a înscris cu proiectul „Şcoala de sâmbătă”, în cadrul căruia 80 de copii şi tineri beneficiază de un program de pregătire gratuită.

„Profesorii vor fi plătiţi în baza acestei finanţări şi vor veni sâmbăta şi duminica pentru a face pregătire la engleză şi la matematică. Pentru elevii de liceu este o bucurie şi un câştig fantastic, dar şi cei mici sunt iniţiaţi în engleză şi în matematică. Am mai achiziţionat un laptop, o imprimantă şi un proiector pentru activităţile derulate în fiecare săptămână. Am cumpărat materialele şi sâmbătă (10 martie - n.r.) am început pregătirea”, a declarat preotul Olivian Sandu.

Proiectul „Şcoala de sâmbătă” este derulat de mai mult timp, dar până acum profesorii au făcut voluntariat. „Sunt foarte bucuros că am obţinut această finanţare. Este un mare câştig pentru noi toţi”, a mai spus preotul paroh Olivian Sandu.

Săteni impresionaţi cu mărţişoare

Şi pentru că în comunitate colaborarea nu se rezumă doar la orele de pregătire pentru şcoală,

tinerii din Vorona Mare, alături de colegii mai mici, au confecţionat mărţişoare. Ei au muncit două săptămâni, şi pe 4 martie au împărţit la fiecare familie din sat câte un mărţişor. „Primăvara a venit şi la noi în sat prin copiii noştri faini şi zurlii care, asemenea unui ghiocel curajos, au spart la propriu nişte limite şi au bătut la uşa sufletelor tuturor oamenilor din Vorona Mare, dăruindu-le un mărţişor făcut de ei cu osteneală, pe care era scris că <Şi tu eşti o primăvară>. Unii oameni au rămas uimiţi, alţii au făcut repede o ciocolată caldă, alţii le-au sărutat mâinile copiilor, alţii au lăcrimat, alţii au întrebat românescul <cât trebuie să vă dau pe el??.>... dar toţi, toţi au zâmbit, s-au bucurat, au primit un altfel de dar plin de dragoste şi preţuire. Cu siguranţă, fără să bănuiască măcar, copiii din Vorona Mare au primit şi ei o lecţie de viaţă şi de bucurie autentică. Nu mărţişorul contează, ci acel moment fantastic de întâlnire în dăruire”, a declarat preotul paroh Olivian Sandu.

Surprizele pentru localnici au continuat ieri. După slujba religioasă oficiată la biserica din Vorona Mare, care a inclus şi o rugăciune specială pentru femei, au fost prezentate momente din spectacolul „Haide mamă, haide tată!” prezentat de copiii din comunitate coordonaţi de colegii lor mai mari. Micii artişti au fost acompaniaţi la chitară de preotul Olivian Sandu.