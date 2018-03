Militar avansat după ce a protejat forţele NATO

« Alte stiri din categoria Actualitate

Întors recent dintr-o nouă misiune în Afganistan, botoşăneanul Cristinel Colibaba a fost avansat joi la gradul de colonel, în cadrul unei ceremonii la care a participat ministrul Apărării, Mihai Fifor, dar şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă.

Festivitatea a avut loc la Focşani (Vrancea), cu ocazia repatrierii militarilor români care au asigurat, timp de jumătate de an, protecţia forţelor NATO, care desfăşoară misiuni de pace în Afganistan. Comandant al Batalionului 280 Infanterie Mecanizată „Valter Mărăcineanu”, Cristinel Colibaba a fost cel care a condus ultima misiune a militarilor români „Resolute Support”, derulată în perioada august 2017.februarie 2018 în teatrul de operaţii din Kandahar (Afganistan). „Misiunea Resolute Support a fost pentru noi o provocare extrem de dificilă, din cauza mediului ostil şi instabil în care ne-am aflat. Am înfruntat lucruri noi, greutăţi cu care niciun alt detaşament nu s-a confruntat. Profesionalismul şi dăruirea militarilor pe care i-am condus, însă, şi-a spus cuvântul. Am acţionat ca o echipă, în care fiecare a dat ce a fost mai bun. Ne-am pregătit intens timp de patru luni şi iată că am reuşit să demonstrăm încă o dată că Batalionul 280 de Infanterie Mecanizată (n.r. - cunoscut şi sub numele de „Brave Hearts”) îşi merită locul între unităţile de elită ale Armatei Române”, a spus Cristinel Colibaba, care s-a aflat în cea de-a doua postură de şef a militarilor români din Afganistan, după prima experienţă din februarie-august 2012.