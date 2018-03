Povestea vorbei - Colac peste pupăză sau pupăză peste colac (I)

« Alte stiri din categoria Actualitate

„Colac peste pupăză”…,conchidem trişti atunci când unui necaz ce s-a abătut asupra noastră, sau a unui cunoscut al nostru, i se adaugă un altul, eventual mai mare. Cum s-a ajuns de la colac şi de la pupăză, apoi de la suprapunerea lor la această expresie? Trebuie precizat dintru început că există păreri diferite, cele mai cunoscute fiind cele ale lui Gh. Ghibănescu, respectiv Stelian Dumistrăcel.

Primul pleacă de la obiceiul întâlnit încă la ţară, pe care şi eu l-am întâlnit în copilăria mea petrecută pe lângă bunicii materni, anume acela ca atunci când gospodina frământă aluatul pentru pâine sau colaci, din rămăşiţele lipite de covată, care erau de mai proastă calitate, să facă pentru cei mici, copii sau nepoţi, câte un colăcel, mai bine zis un boţ pe care, pentru a părea mai atractiv, îl modelează în forma unei păsări, sau a cuibului păsării respective, acestei bucăţi modelate de aluat spunându-i-se „pupăză” în Moldova, Bucovina şi Transilvania. Iar când gospodina îndesa în cuptor colacii cei îmbietori, nu uita şi de puiuţii de pe lângă ea, punând mai în gura cuptorului, să nu se pârjolească, pupezele. Acestea, fiind mai mici, erau gata primele şi de multe ori copiii se săturau doar cu ele. Veneau, însă, apoi, colacii, ceva în plus, un bonus, pe care copiii sătui îl refuzau, sau nu-l terminau de mâncat. Iar gospodina insista pe lângă ei, să adauge peste pupăza din stomăcelele lor şi alt colac, mult mai bun şi mai proaspăt. De aici alt sens al expresiei: „de parcă asta nu era de ajuns…, sau asta mai lipsea, dacă te-ai săturat”.

Personal, deşi explicaţia este logică şi pleacă dintr-o experienţă pe care chiar eu personal am trăit-o în copilărie, consider că nu prea are legătură cu cel mai des întâlnit sens al expresiei, acela de necaz mai mare care vine în momentul cel mai nepotrivit peste un alt necaz. O altă explicaţie a expresiei este oferită de către Stelian Dumistrăcel. Şi acesta observă că, aşa cum este oferită de către Ghibănescu, explicaţia nu explică succesiunea de necazuri, ceea ce înseamnă, de fapt, „colac peste pupăză” sau „pupăză peste colac”, cum se spune în alte părţi ale ţării.

Stelian Dumistrăcel îşi fundamentează explicaţia pe observaţia folcloristului I.C.Chiţimia, cum că „pupăză” este şi numele unei pâini mari, folosită în anumite regiuni ale ţării în ceremonialul nunţii. În acest caz, originea expresiei ar fi aceasta: cuiva care în timpul unei nunţi, simbolizată prin pupăză, i se întâmplă un deces în familie colacul, ca simbol al înmormântării şi al nenorocirii, se suprapune peste pupăză. Cu alte cuvinte, peste „pupăza” care deşi are semnificaţia nunţii, poate însemna şi o grijă mare (se ştie că o nuntă presupune o mulţime de demersuri legate de organizare) se aşează „colacul”, semn al nenorocirii. Aşadar, asupra cuiva care a avut deja probleme, griji se abate un necaz pricinuit de o moarte în familie. Data viitoare, despre o a treia explicaţie a originii expresiei!