Închisoare cu executare pentru beţie la volan

« Alte stiri din categoria Actualitate

Din cauza băuturii, un tânăr în vârstă de 25 de ani a ajuns la puşcărie. Chiar dacă povestea pare uluitoare, tânărul este responsabil de tot ce i s-a întâmplat, el fiind prins de două ori beat la volan, a doua oară chiar în termenul de încercare stabilit de judecători la condamnarea după prima ispravă.

Protagonistul acestei întâmplări, Eusebiu Mihai D., din satul Cătămărăşti Deal, comuna Mihai Eminescu, a fost condamnat definitiv la un an şi cinci luni de închisoare cu executare. Dar firul evenimentelor începe în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2013, când tânărul, pe atunci în vârstă de numai 21 de ani, chefuise cu prietenii, după care a împrumutat un moped cu gândul să vină cu un amic în municipiul Botoşani. În Zona industrială, el a fost oprit de un echipaj de poliţie, controlul alcoolscopic evidenţiind o concentraţie alcoolică în sânge de 1,70 g%o şi, respectiv 1,55 g%o.

Mai mult, controlul avea să scoată la iveală că mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Trimis în judecată pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, tânărul a fost condamnat în februarie 2015 la opt luni închisoare cu suspendare, instanţa stabilindu-i un termen de încercare de doi ani şi opt luni. Atunci, magistraţii i-au atras atenţia privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul comiterii unei noi infracţiuni în termenul de încercare. Doar că Eusebiu Mihai D. nu a reuşit să se abţină. Aşa se face că în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2016 el a băut din nou şi a plecat cu maşina spre Botoşani, gonind pe străzi.

Pe Bulevardul Mihai Eminescu el a fost tras pe dreapta de poliţişti şi verificat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, corespunzător unei alcoolemii de 1,80 g %o la prima probă şi 1,60 g %o la proba a doua. Trimis din nou în judecată, tânărul a recunoscut totul şi a susţinut că regretă faptele, dar magistraţii nu au avut cum să-l ierte, verdictul final fiind pronunţat luni. Astfel, la condamnarea nouă s-a adăugat pedeapsa veche, tânărul având de executat un an şi cinci luni de puşcărie.