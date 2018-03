Scăderea impozitului sărăceşte primăriile

« Alte stiri din categoria Actualitate

În ciuda prognozelor optimiste ale guvernanţilor, încep să se vadă şi alte efecte ale scăderii impozitului pe venit de la 16 la 10%. Măsura se răsfrânge în fondurile primite de primării. „Ne-a venit situaţia cu încasările din cota defalcată din impozitul pe venit. Am spus că anul trecut că va fi crâncen. Dacă în luna februarie am încasat 6,508 milioane lei, sumă care ni se părea rezonabilă, luna asta am încasat doar 3,248 milioane de lei, deci mai puţin de jumătate”, a declarat primarul Cătălin Flutur.

Edilul a reamintit că aceste sume certifică estimările făcute anul trecut, când a spus că prin scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10% municipalitatea pierde 16 milioane de lei.

„S-ar părea că ne vor lipsi şi mai mulţi bani. Bun, de la 1 martie au mai apărut nişte categorii de personal care au primit bani, sănătate, învăţământ, dar o să putem să vedem ce înseamnă această influenţă cel mai devreme în luna mai. Este clar ce se întâmplă, puţin personal angajat la nivel de municipiu şi judeţ, impozit pe venit mai mic”, a mai spus Cătălin Flutur.

Edilul a dat asigurări să se iau toate măsurile pentru atragerea unor sume suplimentare la bugetul local.