Soluţie temporară la criza locurilor de veci

Edilii botoşăneni au găsit o rezolvare pentru criza locurilor de veci. Până când va putea fi realizat un nou cimitir, sau o extindere a Cimitirului Pacea, s-a luat măsura reconcesionării locurilor de veci nerevendicate de zeci de ani. În acest sens, primarul Cătălin Flutur a avut luni o întrevedere cu părintele protopop Lucian Leonte.

„Am revenit la o doleanţă mai veche, din celălalt mandat, când am încercat să explicăm că există locuri de veci care nu mai au nici un aparţinător. Sunt părăsite, uitate, darămite să mai plătească cineva o eventuală concesiune, şi atunci am dispus să se facă o inventariere a acestor locuri de veci care sunt în paragină şi nu mai are cine să le îngrijească”, a declarat Cătălin Flutur.

Edilul a explicat că s-a ajuns la un acord al şefilor Bisericii Ortodoxe, care prevede că persoana care va prelua un loc de veci din cele părăsite va avea obligaţia de a solicita oficierea unei slujbe religioase pentru cel care îşi doarme acolo somnul de veci. Osemintele vor fi păstrate în acelaşi mormânt, reconcesionarul având obligaţia de a trece pe noul monument funerar şi numele celui care a fost îngropat primul acolo.

„Vom câştiga câteva sute de locuri de veci până la finalizarea proiectului extinderii Cimitirului Eternitatea, sau până la amenajarea unuia pe şoseaua Iaşiului”, a declarat Cătălin Flutur.

„Ar trebui ca extinderea la Eternitatea să se înceapă cu o parcelă de 250 de locuri, astfel încât să nu fie presiunea locurilor de înhumare nici asupra operatorului, nici asupra autorităţii locale, proprietarul cimitirelor. Deocamdată, avem avantajul că foarte multe dintre locurile existente sunt reconcesionate, iar la locurile noi cererea este mai scăzută”, a afirmat Simion Drelciuc, directorul Urban Serv.

Oficialul a explicat că în cele două cimitire mai există o sută de locuri libere. Deşi lunar sunt între 40-50 de decese, avantajul municipalităţii, dacă poate fi numit aşa, este că aproximativ 85% dintre familiile care se confruntă cu astfel de evenimente nedorite au locuri concesionate.