Poliţist judecat pentru probe false

Un nou abuz în curtea Poliţiei. Fostul şef al postului de poliţie Curteşti, Neculai Gavril, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani sub acuzaţiile de cercetare abuzivă, fals material în înscrisuri oficiale şi fals intelectual după ce a „fabricat” o declaraţie de martor pentru a-l putea pune sub acuzaţie pe un localnic pentru conducere fără permis.

Falsul a provocat o reacţie în lanţ, cel care s-a trezit cu „declaraţia” la dosar ajungând să fie cercetat pentru mărturie mincinoasă. A fost nevoie de expertiză grafologică şi de o testare poligraf pentru ca adevărul să iasă la lumină.

Potrivit datelor aflate la dosar, falsurile ar fi avut loc în perioada iunie-septembrie 2015, după ce fostul şef al postului de poliţie l-ar fi surprins pe un localnic conducând o maşină fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Pentru a-l putea pune sub acuzare, nu era suficientă doar constatarea agentului de poliţie, iar procedurile impuneau audierea unui martor, iar poliţistul a ticluit o declaraţie în numele unui localnic, Marius D., pe care nu l-a pus însă în temă. La final, el a întocmit şi referatul de terminare a urmăririi penale, dosarul fiind trimis la parchet.

Fără să bănuiască nimic, procurorii au mers pe mâna şefului de post şi l-au trimis în judecată pe falsul şofer. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Botoşani, doar că în timpul procesului judecătorul a vrut să-l audieze şi pe martor. Citat la bară, Marius D. nu s-a dus, crezând că este vorba de o greşeală sau de o confuzie. Doar că instanţa a emis pe numele lui un mandat de aducere.

„Nu ştiam absolut nimic. M-au întrebat dacă îmi susţin declaraţia dată la urmărirea penală, dar cum nu ştiam nimic de vreo declaraţie, am spus că nu recunosc nimic”, a povestit Marius D.

În schimb, procurorul de şedinţă s-a autosesizat şi a dispus cercetarea acestuia pentru mărturie mincinoasă. Cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, fiind efectuată inclusiv o expertiză grafologică, dar şi acea testare cu poligraful, concluziile fiind că declaraţia ataşată la dosar nu a fost scrisă de Marius D., iar semnătura nu îi aparţine. „M-au chemat apoi la poliţie, am dat specimen de semnătură şi am prezentat inclusiv mai multe documente de la firmă. Le-am spus şi anchetatorilor atunci - nu mă interesează ce s-a întâmplat. Am vrut doar să-mi demonstrez nevinovăţia”, a povestit acesta.

De altfel, la finalul anchetei, procurorii au dispus clasarea cauzei privind presupusa mărturie mincinoasă, anchetatorii convingându-se că Marius D. spune adevărul şi că nu a avut nici o implicare. În schimb, întrucât toate investigaţiile au dus spre Neculai Gavril, al cărui scris s-a regăsit pe declaraţia de martor ticluită, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea lui în judecată pentru cele trei infracţiuni.

Până la o sentinţă definitivă, Neculai Gavril va beneficia însă de prezumţia de nevinovăţie. În paralel, va continua însă şi procesului bărbatului prins băut la volan şi fără permis de conducere.

Caz similar la Vorniceni

Cazul seamănă destul de mult cu o altă întâmplare petrecută în 2005 la Vorniceni. Atunci, un poliţist care voia să scape de un furt de păsări cu autori neidentificaţi, a inventat o declaraţie din partea soţiei păgubaşului, care ar fi „recunoscut” că ea ar fi dat găinile unei cunoştinţe fără ştirea soţului. Falsul a ieşit la iveală când Parchetul le-a comunicat soţilor ordonanţa de clasare a cazului. Dat în vileag, poliţistul a fost trimis în judecată, condamnat şi destituit din poliţie. Acum, însă, Neculai Gavril nu a mai fost cercetat disciplinar de colegi.

„Persoana în cauză s-a pensionat din 2016”, a precizat ieri Maria Carp, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean.