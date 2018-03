Avertizare meteo de ninsori, ger şi polei

« Alte stiri din categoria Actualitate

După ce pe parcursul weekendului mai multe judeţe din ţară, printre care şi Botoşaniul, s-au aflat sub cod galben de ninsori abundente, meteorologii au emis o nouă avertizare. Astfel, până mâine la ora 21.00 judeţul se află sub avertizare meteo de precipitaţii moderate cantitativ, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, polei şi vreme deosebit de rece.

Astăzi vremea va fi geroasă, iar seara vor fi ninsori în averse. Temperaturile vor fi sub media din această perioadă a anului, maxima zilei fiind de -3°C, iar minima de -7°C.

Mâine, va ninge în continuare, iar maxima zilei va fi de -3°C şi minima de -6°C.

Miercuri, spre seară va ninge în averse, iar temperaturile vor fi cuprinse între 0°C, maxima şi -7°C, minima.

Joi va ninge pe tot parcursul zilei, în timp ce vântul va sufla slab şi moderat. Maxima zilei va fi de -1°C, iar minima de -10°C.