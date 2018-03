Accident mortal cu acuze de crimă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Pe străzile judeţului s-a produs încă o oroare. Totul s-a petrecut miercuri noapte, pe drumul ce leagă Hlipiceniul de Răuseni, aproape de centrul localităţii. O autoutilitară condusă de M.T., în vârstă de 58 de ani, din Răuseni, care se îndrepta spre casă, a accidentat-o mortal pe S.F., în vârstă de 40 de ani, din localitate. Femeia locuia cu concubinul şi cu copilul său de 12 ani, la o casă chiar în apropierea locului în care şi-a găsit sfârşitul, o staţie de transport în comun.

Nimeni nu ştie însă cu exactitate ce s-a întâmplat. Singurii martori ai incidentului ar fi fost chiar concubinul femeii, care a apărut imediat lângă şofer după producerea accidentului, dar şi fiul acesteia. Copilul nu a putut fi însă audiat, deoarece era în stare de şoc.

„Am venit la Botoşani şi am lăsat un colet la o verişoară şi m-am întors spre casă. Eu nu am văzut nici o persoană în faţa mea. Sunt lucid şi nebăut, dar conştient de împrejurare. Am simţit o zdruncinătură şi am zis că e un câine. Am oprit la câteva zeci de metri şi am văzut şoseaua plină de sânge şi am realizat că era un om. A venit lângă mine concubinul ei şi a început să strige că am omorât-o. Mi s-a părut că a împins-o în faţa maşinii. Şi un copil din familia lor ar fi spus că tata a împins-o pe mamă”, a spus şoferul dubei.

Impact cumplit pentru victimă

Impactul a fost unul devastator pentru femeie, aceasta fiind izbită în plin, fără a avea vreo şansă de supravieţuire. La faţa locului a ajuns şi o ambulanţă cu medic însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie. „Am fost solicitaţi pentru un accident rutier în comuna Hlipiceni. La locul solicitării am găsit o victimă de aproximativ 40 de ani, de sex feminin, decedată. Leziunile erau incompatibile cu viaţa şi nu s-au mai impus manevrele de resuscitare”, a precizat medicul Bogdan Ursu, din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Chiar dacă nu au văzut ce s-a întâmplat la accident, localnicii susţin însă că între victimă şi prietenul ei ar fi avut loc un conflict şi nu exclud posibilitatea ca şoferul să aibă dreptate sau ca femeia să fi ajuns sub roţile maşinii din dorinţa de a scăpat de loviturile concubinului. „A fugărit-o de acasă, a bătut-o şi ea a fugit cu tot cu copil. A ajuns în stradă, direct în faţa maşinii. Eu eram la bar în acel moment, dar după accident, când l-am întrebat pe şofer ce s-a întâmplat, el a spus că a fost împinsă”, a povestit un localnic.

Concubinul neagă acuzaţiile

Concubinul nu recunoaşte acuzaţiile care i se aduc. El a fost dus, în schimb, la audieri la secţia de poliţie, dar nu s-a putut discuta cu el pentru că era băut şi violent. Mai mult, poliţiştii au găsit asupra lui un cuţit în mâneca dreaptă, motivând că era pentru autoapărare, deşi era aproape cât antebraţul de lung. Astfel, în momentul în care a devenit agresiv, a fost solicitată o altă ambulanţă pentru a fi transportat la Spitalul de Psihiatrie pentru evaluare.

Criminaliştii au adunat probe de la faţa locului şi au dispus efectuarea necropsiei şi a unei expertize tehnice asupra maşinii. Cert este că impactul a fost în zona barei de protecţie a maşinii şi în partea de sub ea, semn că femeia era fie întinsă pe asfalt, fie în poziţia şezut. După ce vor sosi şi rezultatele de la Medicină Legală, oamenii legii speră să se lămurească dacă femeia a fost sau nu împinsă în faţa maşinii.