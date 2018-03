Anchetă DNA pe ruinele teatrului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Reabilitarea Teatrului „Eminescu”, pentru care încă nu a fost găsită o nouă soluţie de finanţare, a intrat în atenţia procurorilor Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Primarul Cătălin Flutur a declarat că DNA a solicitat mai multe documente legate de această investiţie, la începutul lunii martie. „Este o anchetă a DNA pe tot ceea ce s-a întâmplat la Teatrul Eminescu şi ni s-au cerut documente. Ce ne-au cerut, am trimis. Este acolo un dosar”, a spus primarul.

Suspiciuni asupra necesităţii lucrărilor suplimentare

Se pare că ridică semne de întrebare expertizele care arată necesitatea efectuarea lucrărilor suplimentare de consolidare, asupra cărora şi edilul are unele nelămuriri. Cătălin Flutur a reamintit că nu a avut acces la documente în perioada 2012-2016, iar la revenirea în primărie nu a mai găsit unele documente vizând expertizele făcute care arătau necesitatea lucrărilor de consolidare.

Supărarea primarului pleacă de la faptul că cele cinci milioane de euro obţinute pentru reabilitarea teatrului s-au pierdut. Banii ar fi fost „arhisuficienţi”, în condiţiile în care Centrul Vechi a fost reabilitat cu 7,6 milioane de euro.

„Când am depus proiectul, nu ne-a cerut nimeni să ne interesăm de structura de rezistenţă şi am putut să vedem eventualele deficienţe abia când am decopertat pereţii. Atunci a apărut o întreagă poveste, care şi acum întreb dacă este sau nu adevărată. Şi am ajuns să pierdem cinci milioane de euro pentru că nu am oameni pregătiţi pe management de proiect, la serviciul dezvoltare hotărâţi să mai găsească un milion de euro pentru consolidare”, a spus primarul.

În contextul actual primarul a adăugat că, dacă ar fi putut anticipa că banii europeni vor fi pierduţi, nu ar mai fi promovat proiectul. „Am stricat şi nu avem cu ce să reparăm. Era clar o decizie de moment, de management. Eu am tras semnale de alarmă şi atunci. Acum nici teatru nu avem şi nici bani să-l facem şi de atunci tot căutăm soluţii”, a mai spus primarul.

„Când am crezut că s-a rezolvat problema, de fapt nu s-a rezolvat”

Dacă liderii social democraţi au anunţat că au deblocat lucrările la teatru, Cătălin Flutur a explicat că investiţia nu se regăseşte pe lista de sinteză Ministerului Dezvoltării. Potrivit primarului, includerea în lista sinteză nu depinde de încheierea contractului vechi, deoarece lucrările de consolidare nu erau prinse în contractul iniţial. „CNI s-a angajat că ne va da bani pentru lucrările de consolidare a teatrului, care nu sunt prinse în contractul iniţial. Că reziliez azi contractul, sau la 31 decembrie 2018, este fix o problemă a noastră. Noi am trimis la CNI toate documentaţiile solicitate. Când am crezut că s-a rezolvat problema, de fapt nu s-a rezolvat şi stăm în aceeaşi aşteptare”, a mai spus primarul.

Speranţele acestuia în privinţa teatrului se leagă şi de un alt demers, respectiv obţinerea fazării acestui proiect pe actualul exerciţiu financiar european, fazare obţinută de Nova Apaserv pentru investiţia care vizează extinderea reţelelor de apă şi canalizare.