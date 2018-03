Proiectul pentru drumul strategic a fost finalizat

« Alte stiri din categoria Actualitate

Proiectul drumului strategic, în baza căruia vor fi efectuate, cu bani europeni, lucrări la arterele judeţene din estul judeţului, a fost finalizat. Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean, documentaţia va fi evaluată atât la nivelul instituţiei, cât şi de către cei de la Agenţia de Dezvoltare Regională Piatra Neamţ.

„Mai sunt câteva avize de obţinut de la CFR, acolo unde drumul se intersectează cu calea ferată, după care vom trece la următoarea etapă”, a declarat Costică Macaleţi, preşedintele CJ. Toată această etapă a evaluării durează aproximativ o lună de zile, după care urmează scoaterea la licitaţie a lucrărilor propriu zise, iar dacă nu vor fi probleme cu licitaţiile, lucrările ar putea începe în toamna acestui an.

Potrivit şefului CJ, lucrarea va fi împărţită în cinci. „Din discuţiile cu specialiştii, am înţeles că se doreşte o fragmentare lungimii drumului şi sperăm să vină cât mai mulţi constructori la licitaţie. În acest fel se vom putea evita contestaţiile care ne-ar lua din timp”, a mai spus şeful CJ. Drumul strategic are o lungime totală de 106,2 kilometri, iar beneficiari direcţi vor fi peste 50.000 de cetăţeni care vor avea drumuri judeţene asfaltate în comunele Albeşti, Blândeşti, Călăraşi, Dângeni, Dobârceni, Gorbăneşti, Hăneşti, Hlipiceni, Lunca, Mihălăşeni, Răuseni, Suliţa, Todireni şi Truşeşti, precum şi cei din comuna Şipote din judeţul Iaşi. Valoarea totală a investiţiei este de 334.307.160 lei (inclusiv TVA), iar durata execuţiei este de 33 de luni.