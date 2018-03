Adolescent căutat cu poliţia

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care a dispărut de la o microfermă din judeţul Suceava, a ajuns să fie căutat cu ajutorul poliţiştilor, care au cerut acum sprijinul populaţiei. De loc din satul Rînghileşti, comuna Santa Mare, Gheorghe Aramă muncea la o microfermă din satul Găineşti, comuna Slatina (Suceava), iar pe 21 martie 2018 ar fi plecat de acolo fără să spună ceva despre intenţiile sale. Întrucât de atunci nu a mai revenit şi nici nu a mai dat vreun semn de viaţă, apropiaţii au anunţat poliţia.

Tânărul are circa 1,60-1,70 metri înălţime, o greutate de aproape 60 kilograme, este brunet, tuns scurt şi are ochi căprui. Ca semn particular, el are o cicatrice pe antebraţul drept, provenită de la o arsură.

Persoanele care pot oferi informaţii despre adolescent sunt rugate să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.