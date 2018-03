Iertare cerutÄƒ de un proxenet cu violuri Ã®n serie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un botoşănean condamnat la 15 ani de închisoare în Marea Britanie şi extrădat pentru a-şi ispăşi pedeapsa în ţară încearcă să obţină reducerea pedepsei. Motivul - condamnarea ar fi prea mare. Astfel, de când a fost adus în ţară, Marius Ciprian C, de 34 de ani, a iniţiat trei procese sperând să obţină clemenţa magistraţilor, dar toate acţiunile i-au fost respinse ca nefondate. Tânărul consideră însă că pedeapsa este prea mare raportată la noul Cod penal şi că sporul primit pentru infracţiunile comise este prea mare. În schimb, magistraţii susţin că aşa au apreciat instanţele din Marea Britanie şi că procesele iniţiate ar fi inutile.

Faptele s-ar fi petrecut la sfârşitul lui 2013 şi începutul lui 2014, când Marius Ciprian C., de loc din comuna Ripiceni, împreună cu soţia lui Andreea Mariana C. au convins-o pe o tânără S.O., să vină să lucreze la Londra, ca babysitter pentru copilul lor. Victima a fost de acord, călătoria fiind aranjată de Andreea Mariana C.

Fata a ajuns în Queensbury pe 29 decembrie 2013, unde a fost întâmpinată de bărbat. Acesta a dus-o pe fata de 18 ani într-un hotel, unde a violat-o. A doua zi, el a luat-o acasă, unde a violat-o de alte două ori, după care i-a spus că trebuie să se prostitueze. Pe 13 ianuarie 2014, Marius Ciprian C. a dus victima la un bordel, unde a forţat-o să facă sex cu mai mulţi bărbaţi, botoşăneanul ameninţând-o că degeaba va anunţa poliţia, întrucât nimeni nu se va interesa de situaţia ei. După o perioadă de recuperare, victima a fost dusă la un alt bordel, pe Watling Avenue, în Burnt Oak, unde, de asemenea, a fost obligată să se prostitueze, Marius Ciprian C. ridicând-o în fiecare dimineaţă.

În cele din urmă, profitând că i-a fost lăsat telefonul mobil, victima a luat legătura cu un unchi de-al ei, prin intermediul Facebook. Acesta a contactat un prieten de-al său din Marea Britanie, care a reuşit să o întâlnească pe fată şi a luat-o la el acasă. Apoi, cu ajutorul unei românce, a înţeles tot ce s-a întâmplat şi a făcut plângere la poliţie.

Cei doi soţi proxeneţi au fost arestaţi pe 29 ianuarie 2014, asupra bărbatului fiind găsit şi un permis de conducere contrafăcut. Trimişi în judecată, Marius Ciprian şi Andreea Mariana C. au fost condamnaţi la 15 şi respectiv 9 ani de închisoare în regim de detenţie, sentinţa definitivă fiind pronunţată pe 10 aprilie 2015, de Curtea Coroanei Harrow (Marea Britanie).

Încarceraţi într-un penitenciar din Anglia, ei au fost repatriaţi în 2016, botoşăneanul fiind condamnat pentru trei infracţiuni de trafic de persoane în vederea exploatării sexuale, cinci infracţiuni de viol, o infracţiune de proxenetism şi una de uz de fals, iar soţia lui pentru două infracţiuni trafic de persoane în vederea exploatării sexuale, complicitate la viol şi fals material în înscrisuri oficiale.