Fonduri acordate pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale

Părinţii copiilor cu nevoi educaţionale speciale (CES) care sunt elevi ai şcolii speciale din Botoşani, vor beneficia de un ajutor financiar din partea statului. După demersuri făcute la Ministerul Muncii de către parlamentarul Tamara Ciofu, s-au alocat prin legea bugetului, fondurile necesare astfel încât fiecare copil cu CES să beneficieze de 16,6 lei pe zi atâta timp cât este la şcoală şi 600 de lei pe an, bani pentru cazarmament.

Joi, în biroul preşedintelui CJ, Costică Macaleţi, o parte dintre părinţii copiilor cu CES au fost prezenţi la o discuţie prin care li s-a adus la cunoştinţă faptul că vor fi sprijiniţi financiar de către Guvern. „Este un demers care a fost foarte bine primit şi s-a rezolvat cu celeritate la nivelul Ministerului Muncii. În acest sens au fost alocate fondurile necesare copiilor elevi care învaţă la şcoala specială, bani ce au fost tăiaţi în anul 2016 şi care li se cuveneau copiilor pe drept. Aceste fonduri sunt destinate obţinerii rechizitelor şcolare, echipamentelor sportive, tuturor materialelor de care are nevoie un elev”, a spus parlamentarul Tamara Ciofu.

Banii au fost primiţi deja de către administraţia locală şi în perioada următoare părinţii copiilor vor primi sumele retroactiv, începând cu luna ianuarie a acestui an.

Vizibil emoţionaţi aceştia au ţinut să le mulţumească tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. „Mulţumim public pentru toate demersurile şi implicarea avute pentru acordarea drepturilor copiilor cu CES şi din învăţământul preuniversitar special drepturi privind alocaţia de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte”, a spus Maricica Maftean, vicepreşedintele Asociaţiei Copiilor cu Autism.

Preşedintele CJ, a precizat că instituţia pe care o conduce va contribui cu o parte din aceşti bani. „Fondurile vin 90% de la Guvern şi 10% de la noi. Am făcut o şedinţă extraordinară şi toţi consilierii judeţeni au votat pentru acest proiect. Şi presa are un rol în aceste demersuri, chiar zilele trecute am citit cum un copil cu sindromul down a participat la un campionat de înot în Germania şi a obţinut un premiu. Este un lucru mare”, a spus Costică Macaleţi.