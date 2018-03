Încă un pas în proiectul pentru tramvaie noi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Municipalitatea botoşăneană a făcut un pas important în proiectul ce vizează în principal reabilitarea infrastructurii de transport public local. Primarul Cătălin Flutur a reamintit că, până la atragerea unei finanţări europene, trebuia înfiinţată Autoritatea Urbană, structură în cadrul primăriei, care a realizat mai multe proiecte.

„Este vorba despre acele proiecte din Axa 4, cu o valoare de 32 de milioane de euro. Am propus proiecte şi proiecte de rezervă pentru cheltuirea celor 32 de milioane de euro şi am trecut o etapă foarte importantă. Am primit o adresă prin care ni s-a comunicat că autoritatea şi-a făcut treaba, iar toate proiectele noastre, inclusiv cele de rezervă au fost aprobate”, a explicat edilul.

Următoarele etape sunt cele de evaluare, selecţie şi contractare a lucrărilor.

Finanţarea europeană va acoperi reabilitarea infrastructurii stradale, a liniilor de tramvai, firului de contact, repararea depoului, achiziţia de tramvaie noi. Totodată, cu bani europeni vor fi făcute piste de biciclete, fiind programate şi intervenţii în zone degradate, respectiv amenajarea unui teren din Parcul Mihai Eminescu, zona de lângă ştrand, şi amenajarea versantului Pacea.

Alte intervenţii edilitare programate sunt amenajarea unor noi locuri de joacă, a unor spaţii verzi, dar şi reabilitări ale unor grădiniţe, şcoli sau licee.