Medic agresat acasă la un pacient

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un medic de familie din judeţ a fost bruscat, înjurat şi ameninţat de cunoştinţele unui pacient pe care l-a consultat la domiciliu. Incidentul a avut loc ieri după-amiază în localitatea Conceşti, unde medicul Adriana Pintilei are cabinetul medical. Acesta povesteşte că a fost solicitat la domiciliul unui pacient în vârstă cu afecţiuni grave, care avea nevoie de asistenţă medicală. Ajunsă la domiciliul acestuia, medicul a găsit mai multe persoane, rude şi cunoştinţe, în camera în care se afla bătrânul, motiv pentru care le-a cerut să iasă afară.

„În momentul în care am intrat în camera în care se afla pacientul, alături de el erau mai multe persoane. Le-am cerut să părăsească încăperea pentru a putea consulta pacientul în intimitate şi pentru o bună desfăşurare a actului medical. După ce am terminat consultaţia, în curtea omului am fost agresată de soţul uneia din femeile pe care le-am rugat să iasă din încăpere, m-a ameninţat, m-a bruscat şi înjurat”, a povestit medicul de familie.

În stare de şoc după cele întâmplate, aceasta a depus ieri plângere la poliţie, reclamând agresiunea bărbatului care se afla în vizită la persoana bolnavă. Reprezentanţii Poliţiei vor demara o anchetă pentru a stabili exact circumstanţele celor relatate de medicul de familie.