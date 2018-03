Patron condamnat pentru fraudă europeană

« Alte stiri din categoria Actualitate

Fostul administrator al societăţii C&C Company SRL Cătămărăşti Deal, Cristea Petraru, a fost condamnat definitiv, miercuri, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru o fraudă cu subvenţii. Inculpat în acelaşi dosar, fostul inginer agricol al firmei, Eduard Cucu, va fi rejudecat.

Decizia, care este definitivă, a fost pronunţată de magistraţii Curţii de Apel.

Cei doi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) la sfârşitul lui 2013, după mai mulţi ani de investigaţii. Astfel, potrivit anchetatorilor, în campaniile agricole din 2007 şi respectiv 2008, aceştia ar fi cerut subvenţii de la Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) menţionând în declaraţii suprafeţe de teren mai mari decât cele deţinute de societate, obţinând pe nedrept fonduri europene şi de la bugetul de stat în cuantum de peste 296.000 de lei, nerecuperat.

Frauda a ieşit la iveală cu ocazia verificărilor efectuate de Direcţia Antifraudă, Control Intern şi Supracontrol, când s-a descoperit că firma ar fi cerut subvenţii şi pentru o serie de terenuri pe care nu le mai avea arendate. A urmat ancheta DNA, însă cei doi au pasat vina de la unul la celălalt. Astfel, Cristea Petraru a susţinut că documentele erau întocmite de inginerul agricol, iar el doar le semna ca administrator, în timp ce inginerul agricol a susţinut că el a fost doar un curier, predând la APIA documentele întocmite de firmă.

În schimb, în urma unei expertize grafologice, s-a stabilit că mare parte din semnături îi aparţin lui Cristea Petraru. Prin urmare, instanţa l-a condamnat, în cazul lui Cucu dosarul urmând să fie rejudecat atât în ce priveşte latura penală, cât şi cea civilă.

Condamnare şi într-un alt dosar

Condamnarea vine în cel de al doilea dosar penal întocmit de procurorii DNA împotriva celor de la C&C Company. Aflată în prezent în lichidare, firma a administrat una dintre cele mai mari investiţii realizate cu fonduri europene în zona privată. Astfel, în baza unui proiect cofinanţat din fonduri europene, societatea a ridicat un abator şi a înfiinţat o serie de culturi de soia.

În 2012, şapte persoane au fost trimise în judecată, descoperindu-se că o parte dintre licitaţiile organizate pentru achiziţionarea echipamentelor ar fi fost măsluite.

În noiembrie 2015, Cristea Petraru a fost condamnat la doi ani şi opt luni închisoare cu suspendare, sub supraveghere, iar alţi cinci apropiaţi ai acestuia, care l-au ajutat să scoată o parte din bani pe căi ilicite, au fost condamnaţi la câte un an şi 10 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, cei şase au fost obligaţi să restituie, în solidar cu societatea C&C Company, 6.611.773,60 lei cu titlul de daune, la această sumă urmând să se adauge şi cei aproape 300.000 din acest ultim dosar.