Păcăleală cu bani americani

Dacă duminică aţi văzut botoşăneni care făceau scheme în diferite zone ale oraşului, asta nu înseamnă că aceştia au probleme, ci doar că au citit textul „Bani americani pentru botoşăneni”, publicat în „Monitorul de Botoşani” de sâmbătă, 31 martie.

În articol se preciza că Zona Metropolitană (ZM) ar fi semnat un contract cu studiourile Universal Pictures, NetFlix şi HBO, ce prevedea că cele trei case de producţie pot folosi imagini surprinse de camerele de luat vederi amplasate de municipalitate în locuri publice, ca imagini generice, iar primăria şi botoşănenii ar putea primi până la 10.000 de dolari, dacă imaginile respective sunt incluse în filme.

Persoanele care au făcut gesturi în faţa camerelor erau rugate să sune la Zona Metropolitană, ca să anunţe prestaţia şi să lase datele de contact.

Glumă apreciată de oficiali

Florin Egner a gustat gluma tradiţională. Potrivit oficialului, dintre botoşănenii care au sunat la Zona Metropolitană cea mai insistentă a fost o doamnă care, în primă fază a întrebat între ce ore funcţionează camerele de luat vederi, în ideea că vrea să apară şi ea în imagini. Ulterior aceasta a revenit cu un telefon, iar când i s-a spus că articolul este o glumă de 1 aprilie a rămas cam dezamăgită.

Ieri după amiază, la sediul ZM a sunat şi un bărbat care s-a arătat dispus să colaboreze cu Florin Egner în implementarea acestui proiect, motivând că el ştie că această metodă se foloseşte de vreo cinci ani în Iaşi.

Printre cei care au aşteptat cu interes ziarul a fost şi primarul Cătălin Flutur. „În primă instanţă, citind articolul, fiind şi un pic grăbit, m-am gândit la faza cu copiii spun lucruri trăsnite. Am auzit şi la domnul Egner de multe ori lucruri de genul acesta. Văzând totuşi cine a semnat articolul, am făcut şi legătura cu data de 1 aprilie. În fiecare an aştept cu interes să văd ceea ce mai scoate Monitorul şi, ca de fiecare dată, aşteptările mele nu au fost înşelate”, a precizat Cătălin Flutur.

Edilul a dat asigurări că este foarte bine informat în legătură cu posibilităţile autorităţilor locale de a atrage finanţări externe, iar cea despre care se vorbeşte în articol nu este posibilă. În primă fază, aceeaşi poziţie a avut-o şi Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului. Edilul a apreciat că textul este foarte bun ca păcăleală de 1 aprilie, adăugând că el a ştiut din start că nu este vorba despre un proiect aplicabil, cu atât mai mult cu cât imaginile captate de camerele din oraş sunt de proastă calitate şi nu pot fi folosite în industria cinematografică, cele mai multe camere funcţionând din anul 2012.

Gheorghe Ciubotaru, cenzorul Zonei Metropolitane, a declarat că a ştiut din prima că este vorba de „poanta” de 1 aprilie a „Monitorului de Botoşani”. „Era normal, pentru că Zona Metropolitană nu se ocupă cu scene obscene pe la camere de luat vederi din Botoşani. Mai mult, contractele cu americanii sunt cam greu de făcut. Poanta de 1 aprilie a fost foarte bună şi bănuiesc că au fost botoşăneni care să stea pe lângă camere, din dorinţa de a obţine bani”, a mai spus Gheorghe Ciubotaru.

- Virginia CONSTANTINIU

- Alexandru DOROFTEI