Povestea vorbei - La Paştele cailor

Folosim această expresie când ne referim la un eveniment a cărui probabilitate de a se produce este foarte redusă, apropiată de zero, mai curând niciodată. Stelian Dumistrăcel, care face referire la opinia filologului evreu naturalizat român, Heimann Tiktin, un apropiat al Junimii şi al lui Eminescu, pune expresia în corelaţie cu ziua de Ispas, Joia Înălţării Domnului, arătând că ar putea avea legătură cu ziua când caii se îndestulează cu iarba primăvăratică. Nu explică, însă, cum de s-a ajuns la sensul expresiei, care înseamnă niciodată, sau o dată improbabilă.

Expresia este mai pe larg explicată şi cu argumente mai temeinice în lucrarea etnografului botoşănean Marcel Lutic (de acesta, născut în Cordărenii de lângă Dorohoi, mă leagă o frumoasă prietenie, cimentată în anii când am fost colegi de facultate la Iaşi), „Timpul sacru - Sărbătorile de altă dată”. Autorul arată că „Paştele cailor”, sau „Joia Iepelor”, sărbătoare ce se mai ţine încă în Ţara Oaşului, pleacă de la momentul naşterii pruncului Iisus, când boii şi oile din grajd au făcut linişte, în timp ce nechezatul cailor a indispus-o într-atât de mult pe Maica Domnului încât aceasta le-ar fi ursit să nu se sature de mâncare decât o singură oră într-o singură zi din an, ziua de joi a Înălţării Domnului, joia săptămânii a şasea de la Duminica Paştelui, ziua când Fiul Ei S-a înălţat la ceruri. Acea oră din acea zi va fi Paştele lor, iar faptul că o oră înseamnă atât de puţin în comparaţie cu cele 8.759 de ore dintr-un an de 365 de zile, când caii sunt nesătui, poate însemna la fel de bine şi niciodată, sau o dată despre care ştim că se va petrece, dar nu îi ştim momentul exact.

O altă explicaţie este dată tot de către Marcel Lutic. În vechime, plata unor datorii se amâna de la Sf. Gheorghe la Ispas (Paştele cailor), considerată zi potrivită pentru încheierea unor afaceri. Iar cum Ispasul cade în zile diferite în fiecare an, această amânare a scadenţei poate însemna, la fel de bine, „niciodată”.

O a treia explicaţie pleacă de la realităţile Transilvaniei medievale de dinainte de pătrunderea Reformei. Existau mai multe comunităţi, români, maghiari, saşi, şi două credinţe ale aceleiaşi religii: ortodoxă şi catolică. Destul de rar sărbătoarea Paştelui cădea în aceeaşi zi, motiv pentru care atunci când ţăranii catolici sărbătoreau Paştele, ţăranii români ortodocşi le cereau caii cu împrumut, pentru a-şi lucra pământul, pentru ei nefiind sărbătoare, şi viceversa, acelaşi lucru îl făceau ţăranii saşi şi cei maghiari, când ortodocşii serbau Învierea Domnului.

O dată la câţiva ani, ortodocşii şi catolicii sărbătoreau Paştele în aceeaşi zi. O zi binecuvântată şi pentru cai, care se puteau odihni. Era Paştele cailor! Şi astăzi, de ziua lor, în anumite regiuni ale ţării, caii nu sunt înhămaţi la căruţă şi primesc hrană din belşug.

O expresie similară celeia din titlu este „la calendele greceşti”, calendele fiind, la romani, prima zi a fiecărei luni, zi statornicită pentru plata datoriilor. Cum grecii nu aveau calendae, rău-platnicii au iscat această zicere, atribuită de fapt împăratului Augustus: „îşi vor plăti datoriile ad calendas graecas”, la calendele greceşti, adică niciodată!