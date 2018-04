Carne de miel la preţuri uriaşe

« Alte stiri din categoria Actualitate

Puţinii agenţi economici autorizaţi sanitar veterinar să comercializeze carnea de miel în Piaţa Centrală au preţuri care pornesc de la 17 lei pe kilogram şi ajung chiar la 20 de lei. Anul trecut, înainte de Paşte, preţul nu depăşea nouă lei kilogramul.

Potrivit crescătorilor de ovine, preţul a explodat din cauza faptului că majoritatea animalelor nu mai sunt sacrificate, fiind păstrate pentru export. „Caut să cumpăr doar un kilogram sau două, dar nu găsesc. Toţi vând carcasa de miel întreg”, a spus o botoşăneancă.

Chiar şi varianta de a cumpăra de la cei neautorizaţi nu este cu mult mai ieftină. „Imediat vă aduc un miel de cinci kilograme, vi-l dau cu 70 de lei dacă vă hotărâţi să-l cumpăraţi”, spune o doamnă în uşa hălii de lactate.

Preţurile la cei care vând carnea de miel direct din portbagajul maşinii ajunge la 14-17 lei kilogramul. Cei care doresc să cumpere miel pentru masa de Paşte de pe internet pot ajunge să plătească chiar 25 de lei kilogramul.

Avertizări lansate de veterinari

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) fac un apel la populaţie să nu cumpere carnea de miel decât din locurile autorizate şi doar dacă este marcată cu ştampila ovală a abatorului unde a fost sacrificat animalul. „Este interzisă comercializarea în afara punctelor autorizate şi vom confisca tot ce găsim în urma controalelor. Ca o excepţie, pot fi sacrificate animalele în gospodăria proprie şi respectând normele de igienă, dar carnea se consumă doar în interiorul acesteia, nu poate fi vândută”, au spus reprezentanţii DSVSA.

Mieii mici sunt toxici

Cumpărătorii trebuie să fie atenţi şi la calitatea cărnii, astfel că un miel cumpărat în viu trebuie să aibă cel puţin 20 de kilograme, iar cel cumpărat la carcasă cel puţin nouă kilograme. „Cei care au sub această greutate pun în pericol sănătatea consumatorilor datorită unui conţinut mare de acid uric, dar acest acid există şi în cazul celor cu o greutate mai mare. De aceea este recomandat consumul cărnii de miel în porţii moderate”, a spus Minodora Vasiliu, directorul DSVSA.

Diferenţe între carnea de miel şi cea de câine

Carnea de miel poate fi confundată cu cea de câine, iar cumpărătorii trebuie să fie atenţi la câteva detalii pentru a fi siguri de ceea ce cumpără.

Astfel, ficatul de miel are 4 lobi, iar cel de câine are 6. Carnea de miel se deosebeşte de cea de câine prin mirosul înţepător de carne de oaie. Grăsimea de miel este tare, uscată, sfărâmicioasă şi albă, în timp ce grăsimea câinelui este moale, untoasă, de culoare alb-cenuşie. În plus, carnea de miel este cu atât mai deschisă la culoare cu cât animalul este mai tânăr, roz-roşu. Carnea de câine este de culoarea roşu-închis.

Cel mai important, capul de miel are dinţi incisivi, în faţă, numai pe maxilarul inferior, pe când câinele are pe ambele, iar colţii mari sunt greu de confundat.