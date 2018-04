Casă de groază cu soţi spânzuraţi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Scenă de coşmar ieri pentru cei trei copii ai unei familii din satul Codreni, comuna Mileanca, care şi-au găsit ambii părinţi spânzuraţi. Scena macabră a fost descoperită ieri la primele ore ale dimineţii, când unul din cei doi fii ai familiei Frunzuc s-a întors acasă de la stână, însă în drum a oprit şi pe la casa părinţilor, mai ales că a observat uşa întredeschisă. Când a intrat în locuinţă, tatăl acestuia, în vârstă de 55 de ani, era spânzurat în holul casei, iar în dormitor mama, în vârstă de 48 de ani, îşi găsise sfârşitul în acelaşi fel.

În stare de şoc, tânărul şi-a chemat fratele şi sora în ajutor, aceştia sunând imediat la 112. La faţa locului a ajuns în scurt timp o ambulanţă cu medic, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru cei doi soţi, stabilindu-se că moartea survenise pe timpul nopţii, în ultima zi de Paşte. „La locul solicitării s-au găsit două persoane, soţ şi soţie, decedate prin spânzurare, moartea survenind încă din cursul nopţii. Femeia prezenta şi o serie de plăgi escoriate la nivel facial”, a precizat medicul Mariana Carp, din cadrul staţiei Dorohoi a Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Anchetă demarată de poliţişti

În scurt timp, locul a fost împânzit de poliţişti şi criminalişti, venind şi un procuror de la Botoşani, care au început să caute indicii despre ce s-ar fi putut întâmpla între cei doi soţi, mai ales că nimic nu anunţa tragedia.

„Când am plecat la câmp am trecut pe la ei. Nu părea nimic în neregulă. Nu se certau, nu era nici o problemă. Când am venit dimineaţa, i-am găsit aşa”, le-a povestit anchetatorilor unul dintre fii.

Acum, procurorii şi poliţiştii botoşăneni trebuie să elucideze misterul morţii celor doi soţi. Anchetatorii iau în calcul atât varianta unei duble sinucideri, cât şi a unei crime urmată de sinucidere, mai ales din cauza urmelor de violenţă de pe faţa femeii.

Oroare comisă după ce soţii s-au împărtăşit

Din spusele familiei, femeia plecase de trei ori de acasă, de fiecare dată la Constanţa, ameninţând că nu se mai întoarce. „Spunea că nu mai poate trăi aşa, în sărăcie şi cu certurile lor permanente. El când bea o mai bătea. Era şi foarte gelos. Spunea că fără ea nu mai poate trăi şi se omoară”, a povestit una dintre vecine.

Alţi vecini, dar şi rudele celor doi soţi, le-au spus anchetatorilor că soţul era mai agresiv din fire şi mai apăreau momente de tensiune între ei, motiv pentru care femeia de 48 de ani îl părăsise de câteva ori.

De altfel, ultima dată femeia plecase la începutul lunii martie şi a fost adusă acasă de fiul cel mare, în urmă cu câteva zile. „A ameninţat că nu se mai întoarce, că el o tot bătea şi era foarte gelos. Ea de ce pleca de acasă? Pentru că el o bătea! A rupt hainele de pe ea şi a fugit săracă. S-a dus fiul şi a adus-o înapoi. A adus-o pentru moarte...”, a spus o altă vecină de-a celor doi.

Oamenii susţin de asemenea că bărbatul era şi foarte gelos. „A omorât-o pe ea şi după aia s-a omorât şi el. El era gelos. Ea era frumuşică. Gelozia. Astă noapte s-a întâmplat. Dar să nu audă nimeni?! Să nu ştie nimeni?! Au umblat pe aici amândoi. Tot amândoi au fost la biserică şi s-a împărtăşit. El o iubea prea mult. El era mai bătrân, ea frumuşică şi, na!”, a concluzionat o altă vecină din sat.

Varianta dublei sinucideri este luată în calcul după ce rudele le-au spus procurorilor că bărbatul ar fi iubit-o foarte mult pe soţie şi n-ar fi putut s-o ucidă. De altfel, el susţinuse de multe ori că nu poate trăi fără ea şi este posibil ca, după o altercaţie în casă, femeia să îşi fi pus capăt zilelor, iar în momentul în care soţul a găsit-o, să fi recurs la acelaşi gest.

Cadavrele celor doi au fost preluate de medicii legişti, urmând ca ancheta să fie întregită şi de concluziile medico legale pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în casa celor doi soţi.