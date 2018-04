Istorii medievale la Botoşani - Dragoni ruşi, chirurg din insula Corfu, cometă deasupra târgului şi incendiu

« Alte stiri din categoria Actualitate

În 1806 avea să izbucnească războiul ruso-otoman, iar la scurt timp Moldova va fi ocupată de trupele ţariste. Unităţi militare ruse vor fi cantonate şi în târgul Botoşanilor, ispravnicul ţinutului, banul Constantin Miclescu, fiind numit reprezentant pe lângă oştile generalului Mircovich, la 23 mai 1808. Încă din 24 aprilie 1807, din Botoşani, generalul rus Engelhard îi dă aceluiaşi ban un atestat pentru serviciile aduse armatei ruseşti, reînnoit la 5 iulie 1808 şi 9 martie 1809, în acest din urmă caz atestatul fiind dat tot din Botoşani.

La 16 noiembrie 1810, în contextul desfăşurării deja menţionatului război ruso-turc (1806-1812), la Botoşani era încartiruit un regiment rus de dragoni din Tiraspol, făcând parte din divizia XX. Din Botoşani, un maior rus din acest regiment adevereşte că doctorul Antonio Caruso, chirurg în armata imperială rusă, originar din insula Corfu, şi-a dat demisia din postul de medic al regimentului, din cauza bolii pe care o contractase în timp ce îi consulta pe ostaşi. El se stabileşte până la urmă pe aceste meleaguri, fiind autorizat, la 2 august 1821, să vândă cei 50 de stânjeni de loc ce-i avea în târgul Botoşani. La 14 ianuarie 1831, Divanul Împlinitor îi comunică doctorului Caruso că vicepreşedintele acestei instituţii, după raportul Comisiei Carantinelor din Iaşi, îl numeşte doctor pentru locuitorii din Dorohoi, plătindu-l cu 400 lei lunar, în condiţiile în care, spre deosebire de Botoşani, oraşul Dorohoi nu beneficia, se pare, în acel moment, de serviciile nici unui medic. În sfârşit, la 11 decembrie 1834, doctorul Antonio Caruz se plângea că moşia sa Strahotin, de la ţinutul Hârlăului, era împresurată de către moşia răzeşească Starosilţa.

De parcă urmările războiului care dura de atâţia ani n-ar fi fost de ajuns, asupra oraşului Botoşani se abat şi alte nenorociri şi grozăvii. Pe un „Miscelaneu” de pe la începutul secolului al XIX-lea, care cuprindea, printre altele, lucrări precum „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea…”, a lui D. Cantemir, ori „Floarea darurilor”, două însemnări, fiecare dintre ele savuroasă în felul ei, precizau: „Aceasta am scris în târgul Botoşănii, când mă mâncasă o căţă a Leibii zăt Davidu de picior şi am zăcut mai bini de o lună. Şi am însămnat aici ca să să ştie. Vele<a>t umbla 1811, iunie 12, şi era muscali. Mihalachi”. A doua însemnare, scrisă de aceeaşi mână, preciza că „În anul 1811 de la Hristos, iar de la Adam era 7319, s-au ivit o sté despre miazănoapte şi avé o coadă cât o mătură de celi de grădină. Şi era( sic!) muscali în Moldova […]”, despre care cel care făcuse însemnarea scrie că erau veniţi din august 1807.

În 1811, în ziua Sf. Gheorghe, sub al cărui patronaj spiritual fuseseră aşezaţi Botoşanii, epitropul bisericii Uspenia vindea prin mezat un loc rămas sterp de la „incendiul din mai 1810”, pentru „a se putea plăti dascălii de la şcoala grecească şi şcoala moldovinească, spre învăţătura copiilor obştiei”.