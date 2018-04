Botoşănean vânat pentru datorii inventate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un botoşănean s-a trezit cu poprire pe conturi din cauza faptului că lichidatorul fostei societăţi Apa Grup, care furniza servicii de apă-canal, nu are în baza de date o situaţie exactă a celor care şi-au achitat datoriile. Acesta este purtat pe drumuri de o săptămână între executorul judecătoresc şi reprezentanţii lichidatorului.

„Am mai avut de plată către vechea societate suma de 33 de lei, dar a fost achitată în ianuarie 2014. Mai mult, eu am vândut imobilul în 2016 şi tranzacţia nu s-a putut face decât după ce am prezentat toate documentele care să ateste că nu am nici un fel de datorie. Astfel, lichidatorul mi-a eliberat o adeverinţă în care figuram fără debit”, spune botoşăneanul. Astfel, la patru ani după ce a făcut plata, acesta s-a trezit cu toate conturile blocate.

„Abia am găsit chitanţa. Nu este vorba despre o sumă mare, dar gândiţi-vă că poate sunt oameni care au avut de plătit 2.000 de lei şi nu au mai păstrat chitanţa. Nu se gândeşte nimeni că după atâţia ani de zile va avea conturi blocate, ştiind că a plătit”, a mai spus botoşăneanul.

Împreună cu soţia, bărbatul a fost să discute cu reprezentanţii lichidatorului, dar susţine că aceştia l-au tratat cu indiferenţă. „Când i-am întrebat de ce s-a ajuns în această situaţie doamnele s-au arătat revoltate şi ne-au întors spatele. Într-un calculator apărem că am plătit şi în altul nu. Ele nu vorbesc între ele înainte să trimită situaţia la executor? Ni s-a explicat că nu ştiu de ce s-a ajuns în această situaţie şi că s-a trimis adresă să se ridice poprirea. În schimb, executorul spune că nu a primit nimic şi nu poate debloca conturile, deşi i-am arătat actele şi ne-a dat dreptate”, a spus soţia bărbatului.

Contactat telefonic, Constantin Dascălu, lichidatorul Apa Grup admite că ar putea apărea probleme în acest sens. „Din cauza unui mail virusat toată baza de date a fost ştearsă şi cei de la birouri nu au efectuat o reactualizare. Am avut mai multe discuţii pe această temă, dar se pare că nu m-au ascultat. Probabil îi lasă pe oamenii care întâmpină probleme să vină şi după îi trec şi în baza de date. Eu îmi cer scuze în numele lor”, a spus acesta.

Constantin Dascălu a precizat că în contul Apa Grup mai sunt de recuperat creanţe în valoare totală de aproximativ 10 milioane de lei.