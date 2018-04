Tarife mai mari pentru taxi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Taximetriştii botoşăneni practică de câteva zile un tarif majorat. Astfel, aceştia au aplicat prevederile hotărârii de Consiliul Local referitoare la majorarea tarifului de la 2 lei la 2,5 lei pe kilometru.

Proiectul de hotărâre a fost votat de consilierii municipali în şedinţa ordinară din luna martie. Înainte de vot, consilierul liberal Cătălina Lupaşcu a anunţat că a încercat să înţeleagă cum funcţionează acest serviciu. „Am constatat că la ora actuală nu există o piaţă concurenţială, toate taxiurile au un preţ unic. De fiecare dată s-a discutat foarte mult pe calitatea serviciilor şi am constatat că regulamentul nostru, nemodificat din 2008, are foarte multe carenţe şi lipsuri. De aceea am studiat mai multe regulamente din oraşele mari şi am descoperit un exemplu de bună practică la municipiul Cluj Napoca”, a spus Cătălina Lupaşcu.

Ea a solicitat ca regulamentul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea taximetriştii botoşăneni să fie revizuit, adăugând că normele de la Cluj includ şi obligativitatea taximetriştilor de a prezenta un cazier profesional.

Şi Mihai Ştefan a apreciat că se impune revizuirea regulamentului. În cele din urmă, proiectul vizând majorarea tarifului a fost votat, întrunind 20 de voturi pentru, Cătălina Lupaşcu şi Marius Oroşanu abţinându-se de la vot.