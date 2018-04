Furt de sute de mii de euro de la clienţi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Scandalul Duo Mat Retail ia amploare. Pe lângă cei 14 botoşăneni ţepuiţi, ar mai fi încă aproape 140 de suceveni păcăliţi în acelaşi mod. Din acest motiv, dosarele ar urma să fie reunite la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, care a fost prim organ sesizat. Mai mult, la Botoşani exista un punct de lucru, iar contabilitatea era unică. Acesta este cel de-al doilea motiv pentru care ancheta fost preluată de suceveni.

Potrivit unui prim-bilanţ, prejudiciul total ar depăşi 250.000 de euro, însă aceasta este doar o faţă a problemei. Iniţial, societatea a purtat denumirea de Duo Mat SRL, dar a intrat în insolvenţă, iar patronii au înfiinţat această a doua firmă, încercând să desfăşoare acelaşi tip de activităţi, dar problemele s-au ţinut lanţ. Astfel, lichidatorul a vândut ce s-a putut, după care s-a îndreptat împotriva patronilor într-o acţiune de atragere a răspunderii personale.

Lovitura de graţie a venit la începutul acestui an, când Cornel Creţu şi Daniel Mihai Creţu, foştii administratori ai Duo Mat, au fost obligaţi de Tribunalul Suceava la plata sumei de 34.513.797,84 lei, o sumă colosală. Decizia nu este însă definitivă şi a fost atacată la Curtea de Apel Suceava.

Ce a generat însă criza a fost faptul că, anul trecut, administratorul spaţiilor în care funcţiona Duo Mat Retail s-a îndreptat împotriva firmei pentru neplata chiriei şi a trecut la executarea silită, prin punerea sub sechestru a materialelor de construcţii, inclusiv a celor vândute către clienţi şi aflate în punctele de lucru în baza proceselor verbale de custodie. Lăsaţi fără marfă, unii dintre clienţi au făcut plângere penală, după care au încercat să recupereze banii pe cale civilă, în baza unor procese deschise direct în instanţă peste tot, la Botoşani, Săveni, Rădăuţi sau Suceava.

Scandal pornit de clienţi lăsaţi cu ochii în soare

Scandalul a izbucnit în iunie 2017, când mai mulţi clienţi au cumpărat materiale de construcţii, au achitat marfa, au primit factura şi chitanţa, după care au aşteptat livrarea materialelor de construcţii acasă, dar au rămas cu ochii în soare, deşi sumele plătite erau considerabile, între 10.000 şi 40.000 de lei. Văzând că nu le mai primesc, clienţii au revenit la firmă, dar fie au fost amânaţi de la o zi la alta, fie au găsit punctele de lucru închise.

„Muncesc în Italia şi am economisit banii cu sudoare ca să-i construiesc o casă fetiţei mele. Am avut un teren din partea mamei mele şi am început să fac actele. Cum trebuia să mă întorc la muncă în Italia, am decis să cumpăr prima dată materialele, să plătesc arhitectul şi firma de construcţie. Totul a fost bine până când a trebuit să ridic materialele la societatea Duo-Mat, dar firma de construcţie a găsit depozitul închis şi nimeni nu mai era de găsit. La început am crezut că e o glumă proastă şi mi-am zis că nu este posibil să se întâmple aşa ceva în România. Am aşteptat până astăzi (n.r. - miercuri, 14 iunie 2017) să am dovada şi aşa s-a întâmplat. Încerc să vorbesc cu cei de la firmă, dar telefoanele sunt închise şi toţi îmi spun că nu putem face nimic”, a povestit anul trecut Mirela Chilărescu.

Reporterii „Monitorul” au încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei, la numerele de telefon menţionate pe facturi, însă nimeni nu a mai răspuns. Mai mult, ieri reporterii „Monitorul” au încercat să vorbească şi cu avocatul care îi reprezintă pe patroni firmei într-un proces la Suceava, însă nici acesta nu a răspuns la telefon.

„Lucrurile sunt destul de complicate”

Oamenii sunt disperaţi, pentru că a trecut deja aproape un an de zile de la depunerea plângerilor la poliţie şi nu s-a întâmplat nimic. Asta la Suceava, pentru că la Botoşani lucrurile s-au derulat mult mai repede. Poliţiştii au reuşit să stea de vorbă cu cei păcăliţi, au deschis un dosar penal pentru înşelăciune şi chiar au reuşit să se intereseze de situaţia care a generat acest scandal uriaş. „La Botoşani exista un singur punct de lucru şi în total au fost primite 14 plângeri. În luna martie 2018, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru o soluţie procedurală”, a declarat Maria Carp, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani. Ancheta se anunţă anevoioasă, întrucât ar fi vorba şi de o expertiză financiar-contabilă. „Cauzele vor fi reunite, iar totul depinde de decizia procurorului de caz. Lucrurile sunt destul de complicate întrucât trebuie verificată întreaga contabilitate a firmei”, a spus unul dintre anchetatori. La Suceava, însă, opt dintre cei care şi-au pierdut banii în urma „tranzacţiilor” păguboase cu firma Duo Mat Retail au fost chemaţi la poliţie pe 2 aprilie, dar li s-a explicat că din cauza volumului mare de cercetări ancheta va fi de durată.

Pentru recuperarea banilor şi tragerea la răspundere a celor implicaţi, oamenii sunt decişi să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.