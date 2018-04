Funcţii pierdute din cauza incompatibilităţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Primarul comunei Tudora, Mihai Petria, a demisionat din funcţie. Ieri dimineaţă, acesta şi-a înregistrat cererea în contextul deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a respins recursul deschis de alesul local la sentinţa Curţii de Apel Suceava în privinţa stării de incompatibilitate. Situaţia de incompatibilitate a fost constatată de către inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) prin decizia emisă în septembrie 2015. Aceştia arătau că primarul avea şi calitatea de comerciant persoană fizică, lucru interzis de lege.

Edilul social democrat susţinea la acea vreme că şi-a deschis PFA-ul în 2010, atunci când intenţiona să acceseze un proiect european, însă cum nu a reuşit şi uitat de entitatea economică. „După ce am fost învestit, am primit o hârtie despre PFA-ul ăsta, i-am suspendat activitatea, însă nu am avut niciun fel de câştig, niciun profit, nu am derulat nimic în cadrul PFA-ului. O să contest în instanţă decizia ANI”, spunea în urmă cu trei ani Mihai Petria.

Ulterior, acesta a contestat la Curtea de Apel Suceava decizia, dar judecătorii nu i-au dat dreptate, situaţia fiind confirmată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţă care i-a respins recursul.

Potrivit legislaţiei, urmează ca prefectul judeţului, Dan Şlincu să emită un ordin prin care să ia act de demisia edilului. Aceasta va intra în vigoare de la data de 4 mai 2018, urmând ca din acel moment conducerea Primăriei comunei Tudora să fie preluată de viceprimarul Gheorghe Ţigănaşu.

Mihai Petria va reveni în funcţia de funcţionar al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, post ce fusese suspendat pe perioada desfăşurării mandatului de primar.

Mandat pierdut după afaceri cu primăria

Tot ieri, Agenţia Naţională de Integritate a comunicat că un ales local din judeţ, consilierul local PSD Dan Cujbă, ar fi fost găsit şi el în situaţie de incompatibilitate, după ce cooperativa condusă de el a făcut afaceri cu primăria din localitate timp de un an şi jumătate. Potrivit unui comunicat de presă emis de ANI, în perioada 1 iulie 2012 - 31 decembrie 2013, Societatea Cooperativă de Consum Hilişeu Horia, în care Dan Cujbă deţine funcţia de preşedinte şi administrator, dar şi calitatea de membru cooperator, a încheiat contracte de furnizare produse/prestări servicii cu Primăria Comunei Hilişeu - Horia şi Şcoala Gimnaziala nr. 1 Hilişeu - Horia, respectiv achiziţii directe de bunuri/servicii pe bază de facturi - în valoare totala de 73.094,8 lei.

Informat despre declanşarea procedurii de evaluare, Dan Cujbă şi-a susţinut nevinovăţia în faţa inspectorilor ANI, la discuţii participând inclusiv primarul comunei Hilişeu Horia, Ioan Butnaru, care a apreciat că prin acele achiziţii nu ar fi fost încălcată nici o lege.

„Ancheta a plecat de la o sesizare făcută de un alt consilier local, în urmă cu vreo şase ani. Ca să existe fapta, trebuia ca aceasta să întrunească elementele constitutive, ori domnul Dan Cujbă nu a avut de câştigat nimic, indemnizaţia de preşedinte fiind stabilită de membri undeva la 1.300 de lei, indiferent de cifra de afaceri”, a explicat primarul Ioan Butnaru.

Decizia ANI nu este definitivă şi poate fi contestată în instanţă.

- Alexandru DOROFTEI

- Sebastian GHEORGHIU