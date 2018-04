Scandalagiu lăsat în libertate

« Alte stiri din categoria Actualitate

Dorohoianul care a generat scandalul de proporţii de luni seară, din barul "No problem" din municipiul Dorohoi, a fost plasat sub control judiciar. Cercetat pentru ultraj şi tulburarea liniştii publice Răzvan Andrei L. a fost reţinut pentru 24 de ore de procurori şi prezentat ieri în faţa magistraţilor de la Judecătoria Dorohoi cu propunere de arestare preventivă. Deşi faptele erau fără dubii, instanţa a respins solicitarea anchetatorilor şi a dispus plasarea tânărului sub control judiciar. Astfel, tânărul va trebui să respecte o serie de obligaţii instituite de magistraţi şi nu va avea voie să depăşească limitele judeţului Botoşani decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect cu agentul de poliţie şi nici să intre în vreun local public din Dorohoi şi nici în barul "No problem", orice încălcare a obligaţiilor putând atrage însă arestarea. Scandalul care l-a adus pe tânăr în această postură a avut loc luni seară.

Beat fiind, Răzvan Andrei L. a început să-i insulte şi să-i ameninţe pe proprietari, care au cerut intervenţia forţelor de ordine. Doar că tânărul a sărit la bătaie la un agent de poliţie, fiind imobilizat de jandarmi. Chiar şi aşa, dorohoianul a continuat să-l ameninţe cu moartea pe poliţist, pe care l-a şi scuipat.

Condus la sediul Poliţiei municipiului Dorohoi, individul a continuat să se manifeste violent atât în maşină, cât şi în incinta poliţiei şi, pentru că bărbatul devenise extrem de agitat, poliţiştii l-au dus la Secţia de psihiatrie.