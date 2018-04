Ambulanţă chemată pentru dureri intime

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din judeţ, a reuşit să îi lase fără cuvinte pe medicii din Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU). Acesta a sunat la serviciul 112, spunând că are o durere abdominală puternică, iar la domiciliul acestuia a ajuns un echipaj de la Ambulanţă. Fiind în stare de ebrietate, bărbatul le-a spus însă cadrelor medicale că durerea provenea de mai jos de abdomen şi că vrea neapărat să ajungă la spital să fie consultat.

Acesta a ajuns la Urgenţe, adus de echipajul de la Ambulanţă, cerând ajutorul pentru aceeaşi problemă expusă anterior. „Nu am înţeles nici noi prea bine ce dorea. A spus că are două vene încălecate şi simte dureri mari. Era şi sub influenţa băuturilor alcoolice. I s-a recomandat un consult la urolog, însă în cele din urmă a plecat fără aviz”, a spus un asistent din cadrul UPU-SMURD.

Anul trecut la Unitatea de Primiri Urgenţe au fost înregistrate peste 62.000 de prezentări, dintre acestea aproape două treimi nefiind catalogate ca urgenţe medico-chirurgicale.