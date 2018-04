Ludovic Orban anunţă moţiune de cenzură de la Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aflat într-o vizită la Botoşani, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a întârziat ieri peste o oră la întâlnirea cu reprezentanţii mass-media. Astfel, deşi acesta avea programată o conferinţă de presă la ora 13.00, liderul liberalilor a sosit la sediul partidului puţin după ora 14.00. „După cum ştiţi în ultimul an de zile nu am întârziat nici un minut la o conferinţă de presă, dar astăzi a fost o chestiune mai specială pe care nu am putut să o prevăd. Prezenţa la Botoşani a domnului Orban are loc la invitaţia mea şi a primarului municipiului, Cătălin Flutur”, a spus preşedintele PNL Botoşani, Costel Şoptică.

Edilul botoşănean şi-a cerut de asemenea scuze pentru această întârziere. „A fost o vizită programată la Târgul Meşteşugarilor, iar acolo Ludovic Orban a avut o întâlnire cu oamenii”, a spus Cătălin Flutur.

Preşedintele PNL venit la Botoşani pentru a lua parte la Comitetul de Coordonare Judeţean, programat la Cinematograful Unirea. În cadrul conferinţei de presă acesta a abordat două teme generale, naţionalizarea pilonului doi de pensii şi grila de salarizare din sistemul de sănătate. „La ora actuală există peste 4.100.000 de români care au contribuit la pilonul doi de pensii, bani ce reprezintă proprietatea fiecărui contribuabil. Intenţia clară a guvernului este de a pune mâna pe aceşti bani, sunt aproximativ nouă miliarde de euro”, a spus Ludovic Orban, acesta atacând coaliţia PSD-ALDE.

Referitor la grila de salarizare din sistemul de sănătate, acesta a precizat că va depune o moţiune de cenzură împotriva ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea. „La ora actual Guvernul şi ministrul Sănătăţii a reuşit să facă praf întreg sistemul de sănătate. Prin aplicarea unor reglementări asupra cărora nu s-a făcut nici o analiză, s-a ajuns în situaţia în care 25-30% din angajaţii spitalelor să înregistreze creşteri de venituri, iar pentru restul angajaţilor, care nu sunt medici sau asistente, au scăzut salariile sau cel mult au rămas la fel”, a încheiat preşedintele PNL, nu înainte de a preciza că prin moţiunea de cenzură îi va cere să plece şi ministrului Muncii Olguţa Vasilescu, iniţiatoarea proiectului de act normativ privind regulamentul sporurilor.