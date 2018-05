Mediul rural este fruntaş la vaccinări

« Alte stiri din categoria Actualitate

Diferenţe uriaşe la vaccinare între mediul rural şi cel urban în cazul ROR (împotriva rujeolei). Dacă în oraşe nivelul de cunoştinţe este mai bun şi, teoretic, lumea ar trebui să fie mai receptivă la beneficiile vaccinării, nivelul celor care aleg să îşi vaccineze copiii împotriva pojarului este mai mare la sate şi în comune. „Pentru anul trecut avem o acoperire la vaccinare de 74% în mediul urban şi 91% în mediul rural. Ne întâlnim în continuare cu foarte multe refuzuri în mediul urban”, a precizat Gabriela Ioniţă, purtător de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Botoşani.

Un rol important la sate îl au şi asistenţii comunitari, care lucrează împreună cu DSP pentru promovarea vaccinării ROR. Reprezentanţii DSP încearcă în fiecare lună să acopere o cât mai mare parte a copiilor care trebuie vaccinaţi, dar să şi recupereze din cei care au rămas cu restanţe la vaccinarea ROR.

Unul dintre exemplele bune este în Flămânzi, unde acoperirea vaccinală se apropie chiar de 100%, şi asta şi datorită muncii echipelor medicale de la faţa locului. „Noi lucrăm împreună cu medicii cam peste tot. Suntem o echipă, nu facem noi sau ei de unii singuri. Spre exemplu, la Flămânzi sunt patru medici de familie şi deservim 10.000 de persoane”, a precizat Lenuţa Codreanu, asistent medical comunitar în Flămânzi.

„De cele mai multe ori ei merg pe încredere. Stăm de vorbă cu ei, apelăm şi la medicii de la DSP pentru a le explica. În cele din urmă mulţi întreabă «Sigur e bun?». Aşa am ajuns la 98-99%, cred”, a mai spus asistentul medical comunitar.

Programul naţional de vaccinare, sabotat de ignoranţă

Săptămâna Europeană a Vaccinării a fost marcată în perioada 23-29 aprilie 2018, iar numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până săptămâna trecută era 12.368, dintre care 49 de decese.

În prezent, la nivel naţional, se înregistrează o scădere dramatică a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse în cadrul Calendarului Naţional de Vaccinare, care se situează sub limita de 95 % recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Astfel, vaccinarea în România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile incluse în Programul Naţional de Vaccinare. Astfel, la nivelul anului 2016, pentru copiii în vârstă de 18 luni, acoperirea vaccinală la nivel naţional şi pe tipuri de vaccinuri a înregistrat valori de 95,4% pentru BCG, 87,8% pentru HepB, 68,1% pentru DTP, HiB şi VPI, şi respectiv 76,8% pentru ROR.